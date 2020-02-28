AltaIR Capital снова вложился в разработчика ПО для ресторанов Cuboh

Агрегатор доставок для ресторанов Cuboh провел посевной раунд, в котором привлек $1,2 млн ($1,6 млн канадских долларов) от группы инвесторов. Среди них — Altair Capital, Good News Ventures Марата Мухамедьярова и Dash40 Ventures.

Как пишет New Ventures BC Society (NVBC), инвестиции помогут компании увеличить продажи и маркетинговые операции, а также ускорить развитие продукта и новых функций.

«Этот раунд доказывает, что мы нашли соответствие продукта рынку довольно рано. Мы продолжим создавать отличные технологии. На самом деле, инвесторы превысили намеченную сумму подписки, так как в последний момент включились Dash40 Partners», — сказал Хуан Оррего, СЕО и сооснователь Cuboh.

Основатель AltaIR Capital Игорь Рябенький подтвердил сделку, не раскрывая ее финансовые подробности.



Для его фонда это вторая инвестиция в стартап. Впервые AltaIR Capital вложился в августе 2019 года – тогда Cuboh участвовал в программе инкубатора Y Combinator, от которого тоже получил средства на развитие. Всего в раунде было привлечено $150 тысяч.

Cuboh был основан в 2017 году Хуаном Оррего и Синаном Сари в городе Виктория (Канада). Компания создала агрегатор сервисов доставки, который интегрируется с POS-системами ресторанов. Его Cuboh поставляют ресторанам в своих планшетах. Таким образом, ресторанам не нужно иметь девайсы от каждого сервиса, с которым они сотрудничают, не нужно переключаться между разными платформами и вводить вручную все данные заказов.



Модель монетизации Cuboh – ежемесячная подписка, стартовая цена подключения равна $80. Сейчас, по данным NVBC, у компании около тысячи клиентов по всему миру.