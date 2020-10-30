Altair Capital вложился в платформу финансового моделирования для стартапов Finmark

Венчурный фонд AltaIR Capital вложился в американского разработчика ПО Finmark . Компания предоставляет стартапам платформу для финансового планирования и моделирования. Об этом сообщил основатель фонда Игорь Рябенький на своей странице в Facebook.

Посевной раунд компании составил $5 млн. По данным Yahoo.Finance, лид-инвестором выступил Idea Fund Partners при участии Bessemer Venture Partners и Draper Associates. Также в раунде участвовали более 30 предпринимателей и бизнес-ангелов.

«Компания предоставляет простую и удобную платформу для стартапов, которая берет сложные финансовые концепции и расчеты и обрабатывает их, чтобы стартапы могли легко обновлять, проверять и делиться своими финансовыми показателями», — пишет Рябенький.

Настроенное ПО Finmark заменяет внешние финансовые ресурсы. Оно интегрируется с ведущими программами для бухгалтерского учета, расчета заработной платы и проведения платежей, включая QuickBooks, Xero, Stripe, Zuora, Gusto и ADP. Также через платформу Finmark можно управлять личными банковскими счетами.

Отмечается, что почти все участвовавшие в раунде венчурные фонды и бизнес-ангелы планируют использовать ПО Finmark для финансового планирования собственного бизнеса и бизнеса клиентов. Кроме того, многие инвесторы планируют продолжить финансирование компании в раунде серии А, говорится в сообщении.

«Испытав ряд проблем из-за плохой финансовой модели в моей последней компании, я понял, что должен быть более простой способ. Так родилась идея создания Finmark. Наши инвесторы тоже понимают эту боль и рассматривают Finmark не только как вложение, но и как инструмент для себя и своих портфелей», — комментирует сооснователь и гендиректор Finmark Рами Эссаид.

Finmark была создана в 2020 году и вышла из акселератора Y Combinator Summer 2020.

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