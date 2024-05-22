AltaIR Capital Игоря Рябенького вложился ИИ-платформу для медучреждений iFrameAI

ИИ-сервис для выставления медицинских счетов iFrameAI привлек инвестиции от AltaIR Capital Игоря Рябенького. О сделке RB.RU сообщил основатель Med.Report Владислав Панин.

«Да, недавно мы закрыли раунд с Aurelia Ventures и AltaIR Capital», — сказал Владислав Панин, не раскрыв сумму и серию раунда.

Med.Report — это самая большая библиотека медицинского кодирования (в России МКБ-10). На ее базе разработана платформа iFrameAI для автоматизации процессов обработки страховых запросов: оплаты врачу или медучреждению, пояснил он.

По словам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, автоматизация медицинского документооборота давно интересует стартаперов и венчурных инвесторов. Главный фактор привлекательности — потенциально огромный рынок, ведь медицинская карта и страховой полис есть у каждого. Для искусственного интеллекта задача отнесения к классу — это стандартная задача «обучения с учителем», которую он решает очень хорошо, подчеркивает эксперт.

«Финансовые мультипликаторы в этой сфере очень высоки, компании оценивают в 40–80 выручек. На крупных рынках даже стартапы, которые еще не приносят выручки, могут оцениваться в сотни миллионов долларов, если способны продемонстрировать работающую технологию. В данном случае речь, вероятно, идет об инвестициях в объеме 50–100 млн рублей», — отметил Делицын.

Владислав Панин основал Med.Report в феврале 2022 года, штаб-квартира компании находится в Менло-Парк. По данным BuiltWith, для работы iFrameAI использует Google Maps, IPv6 и профили Gravatar.

У iFrameAI есть четыре тарифных плана: базовый — он бесплатный, основной — $69 в месяц, бизнес — $159 в месяц, Pro — $499. У каждого свой набор опций.

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