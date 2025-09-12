Умное устройство Сбер бросает вызов HomePod и Alexa

Сбер выводит на рынок миниатюрный гаджет SberBoom Micro, оснащённый нейросетью GigaChat и рассчитанный массового пользователя. Устройство превращает любую Bluetooth-аудиосистему в интеллектуальный гаджет и поддерживает работу с телевизорами и умным домом. Продажи начинаются 30 сентября, цена устройства — 2 990 рублей.

GigaChat внутри

Встроенный GigaChat, созданный Сбером, даёт ответы на вопросы, собирает данные и подготавливает подробные материалы, доступные онлайн. В отличие от классических умных колонок, SberBoom Micro делает акцент на интеллектуальных функциях, превращая голосовое управление в инструмент для работы и обучения.

Компактный интеллект от Сбера

Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев отметил, что SberBoom Micro создавался как альтернатива традиционным умным колонкам. По его словам, компактный дизайн в сочетании с возможностями GigaChat делает любую акустическую систему «по-настоящему умной». Цель Сбера — предложить доступное устройство, которое позволит общаться с техникой так же естественно, как с человеком.

Интеллект через Bluetooth

Фактически SberBoom Micro превращает любую Bluetooth-колонку в универсального помощника. Пользователь может задавать вопросы, искать данные в интернете или управлять техникой в квартире. Для активации достаточно произнести команду или воспользоваться приложением «Салют», которое связывает устройство с сервисами Сбера.

Телевизор без пульта

SberBoom Micro взаимодействует и с телевизорами на базе Салют ТВ. Вместо пульта используется голосовое управление: можно менять каналы, искать контент и управлять воспроизведением. Дополнительно устройство поддерживает сценарии умного дома: включение света, бытовой техники или запуск заранее заданных режимов выполняется по одной фразе.