Умное устройство Сбер бросает вызов HomePod и Alexa

Альтернатива умным колонкам: гаджет SberBoom Micro бросает вызов Alexa, Nest и HomePod на российском рынке
Сбер выводит на рынок миниатюрный гаджет SberBoom Micro, оснащённый нейросетью GigaChat и рассчитанный массового пользователя. Устройство превращает любую Bluetooth-аудиосистему в интеллектуальный гаджет и поддерживает работу с телевизорами и умным домом. Продажи начинаются 30 сентября, цена устройства — 2 990 рублей.
GigaChat внутри
Встроенный GigaChat, созданный Сбером, даёт ответы на вопросы, собирает данные и подготавливает подробные материалы, доступные онлайн. В отличие от классических умных колонок, SberBoom Micro делает акцент на интеллектуальных функциях, превращая голосовое управление в инструмент для работы и обучения.
Компактный интеллект от Сбера
Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев отметил, что SberBoom Micro создавался как альтернатива традиционным умным колонкам. По его словам, компактный дизайн в сочетании с возможностями GigaChat делает любую акустическую систему «по-настоящему умной». Цель Сбера — предложить доступное устройство, которое позволит общаться с техникой так же естественно, как с человеком.
Интеллект через Bluetooth
Фактически SberBoom Micro превращает любую Bluetooth-колонку в универсального помощника. Пользователь может задавать вопросы, искать данные в интернете или управлять техникой в квартире. Для активации достаточно произнести команду или воспользоваться приложением «Салют», которое связывает устройство с сервисами Сбера.
Телевизор без пульта
SberBoom Micro взаимодействует и с телевизорами на базе Салют ТВ. Вместо пульта используется голосовое управление: можно менять каналы, искать контент и управлять воспроизведением. Дополнительно устройство поддерживает сценарии умного дома: включение света, бытовой техники или запуск заранее заданных режимов выполняется по одной фразе.
Контекст
SberBoom Micro разработан компанией SberDevices, входящей в экосистему Сбера. На рынке устройство конкурирует не только с умными колонками, но и с глобальными решениями — Amazon Alexa, Google Nest и Apple HomePod. Главное отличие Micro — универсальность: оно работает с любыми колонками и телевизорами. Для российского рынка это попытка предложить доступный гаджет с искусственным интеллектом по цене массовой электроники.
