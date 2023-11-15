Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

OpenAI ведет разработку GPT-5 — Сэм Альтман

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

OpenAI ведет разработку GPT-5, сообщил глава компании Сэм Альтман. Новая языковая модель будет гораздо сложнее предшественниц, а изменение в ее возможностях будут настолько огромные, что сам Альтман не может предсказать способности нейросети.

OpenAI ведет разработку GPT-5 — Сэм Альтман

Глава OpenAI Сэм Альтман официально подтвердил, что компания ведет разработку новой языковой модели GPT-5. Об этом пишет Financial Times.

По словам Альтмана, GPT-5 будет намного мощнее ее предшественницы. При этом даже сам Альтман затруднился предсказать, на что будет способна нейросеть. Ранее глава OpenAI заявил о планах создать искусственный интеллект, равный человеку в общении и анализе информации.

После своего выступления на конференции этим летом Альтман сообщил о намерениях приостановить работу над созданием GPT-5 из-за опасений в неконтролируемом росте технологий искусственного интеллекта и большого прогресса в этой области.

GPT-4 была представлена в марте 2023 года. В ноябре OpenAI анонсировала ее более мощную и дешевую версию.

Фото на обложке: Vitor Miranda / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  2. 2 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  3. 3 Листовки вместо диджитала и меньше затрат: главные тренды в рекламе в 2023 году
  4. 4 Что такое промты для ChatGPT и где взять поставщиков «нейросотрудников»
  5. 5 Топ-10 нейросетей в помощь SEO-специалистам
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 ноября 2023

Industrix

17 ноября 2023

Tender Hack

18 ноября 2023

Plug and Play

20 ноября 2023

Стипендиальный конкурс Фонда Потанина

20 ноября 2023

Лидер климатического развития

Все ВОЗМОЖНОСТИ