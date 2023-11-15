OpenAI ведет разработку GPT-5 — Сэм Альтман

OpenAI ведет разработку GPT-5, сообщил глава компании Сэм Альтман. Новая языковая модель будет гораздо сложнее предшественниц, а изменение в ее возможностях будут настолько огромные, что сам Альтман не может предсказать способности нейросети.

Глава OpenAI Сэм Альтман официально подтвердил, что компания ведет разработку новой языковой модели GPT-5. Об этом пишет Financial Times.

По словам Альтмана, GPT-5 будет намного мощнее ее предшественницы. При этом даже сам Альтман затруднился предсказать, на что будет способна нейросеть. Ранее глава OpenAI заявил о планах создать искусственный интеллект, равный человеку в общении и анализе информации.

После своего выступления на конференции этим летом Альтман сообщил о намерениях приостановить работу над созданием GPT-5 из-за опасений в неконтролируемом росте технологий искусственного интеллекта и большого прогресса в этой области.

GPT-4 была представлена в марте 2023 года. В ноябре OpenAI анонсировала ее более мощную и дешевую версию.

Фото на обложке: Vitor Miranda / Shutterstock