OpenAI ведет разработку GPT-5 — Сэм Альтман

OpenAI ведет разработку GPT-5, сообщил глава компании Сэм Альтман. Новая языковая модель будет гораздо сложнее предшественниц, а изменение в ее возможностях будут настолько огромные, что сам Альтман не может предсказать способности нейросети.
Глава OpenAI Сэм Альтман официально подтвердил, что компания ведет разработку новой языковой модели GPT-5. Об этом пишет Financial Times.
По словам Альтмана, GPT-5 будет намного мощнее ее предшественницы. При этом даже сам Альтман затруднился предсказать, на что будет способна нейросеть. Ранее глава OpenAI заявил о планах создать искусственный интеллект, равный человеку в общении и анализе информации.
После своего выступления на конференции этим летом Альтман сообщил о намерениях приостановить работу над созданием GPT-5 из-за опасений в неконтролируемом росте технологий искусственного интеллекта и большого прогресса в этой области.
GPT-4 была представлена в марте 2023 года. В ноябре OpenAI анонсировала ее более мощную и дешевую версию.
Фото на обложке: Vitor Miranda /
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