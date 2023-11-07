OpenAI представила более мощную и дешевую версию языковой модели GPT-4

OpenAI представила более мощную и дешевую версию своей языковой модели — ChatGPT-4 Turbo. Она уже доступна через API, предел ее знаний — апрель 2023 года.
GPT-4 Turbo может быть интегрирован с DALL-E 3, функциями перевода текста в речь и зрительным восприятием, расширяя возможности использования ИИ.
В компании заявили, что новая версия обходится разработчикам в три раза дешевле — 0,01$ за 1000 входных токенов и 0,03$ за 1000 выходных токенов.
По данным OpenAI, улучшения GPT-4 Turbo позволяют языковой модели выполнять более сложные задачи в одном запросе. Пользователи могут даже указать, какой язык кодирования использовать для получения результатов, например, XML или JSON.
Ранее OpenAI добавила в ChatGPT голосовые чаты с ботом и поддержку изображений. Новые функции появились у владельцев подписок Plus и Enterprise.
Фото на обложке: Unsplash
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