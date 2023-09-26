ChatGPT научился понимать голосовые команды и работать с изображениями

OpenAI добавила в ChatGPT голосовые чаты с ботом и поддержку изображений. В ближайшие две недели новые функции появятся у владельцев подписок Plus и Enterprise.

Голосовые чаты можно использовать только в приложении, изображения — на всех платформах. Для озвучивания нейросети OpenAI сотрудничала с профессиональными дикторами, пользователи «для беседы» могут выбрать один из пяти голосов.

Пользователи также смогут загружать изображения, например, сфотографировать содержимое холодильника, а чат-бот предложит рецепты на основе имеющихся продуктов.

Ранее сервис для оплаты подписок на зарубежные онлайн-площадки в рублях GetPayAll составил топ-7 лучших аналогов ChatGPT, которые можно использовать для создания чат-ботов, виртуальных ассистентов, систем автоматического ответа на вопросы и других приложений, которые требуют обработки текста и его генерации на естественном языке.

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