Названо семь лучших аналогов ChatGPT

Сервис для оплаты подписок на зарубежные онлайн-площадки в рублях GetPayAll составил топ-7 лучших аналогов ChatGPT, которые можно использовать для создания чат-ботов, виртуальных ассистентов, систем автоматического ответа на вопросы и других приложений, которые требуют обработки текста и его генерации на естественном языке.

В настоящее время, отмечает GetPayAll, есть несколько аналогичных ChatGPT моделей и технологий, которые также предоставляют текстовую генерацию и обработку естественного языка (Natural Language Processing, NLP). Приводим их список ниже:

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

BERT — это решение, разработанное Google. Оно обучается на больших объемах текста, способно понимать контекст и семантику. BERT применяется в различных приложениях NLP, включая чат-боты и поисковые системы. Сервис может решить множество задач: от ответов на вопросы до машинного перевода.

GPT-3

Еще один проект компании OpenAI — предшественник ChatGPT, который имеет схожие функции. GPT-3 также способен генерировать текст, отвечать на вопросы и выполнять другие задачи NLP.

T5 (Text-To-Text Transfer Transformer)

Модель, представленная Google Research, применяет унифицированный подход к обработке текста. Вся задача формулируется «текст в текст», что делает ее гибкой и мощной.

XLNet

Проект XLNet сочетает в себе идеи из GPT и BERT, предлагая более сложную архитектуру, которая учитывает обратные связи в обоих направлениях (слева направо и справа налево) при генерации текста. Эту модель можно адаптировать под любую поставленную задачу обработки текста.

Dialogflow от Google и Rasa

Примером Chatbots на основе правил и машинного обучения являются Dialogflow от Google и Rasa. Такие чат-боты и виртуальные ассистенты создаются с использованием правил и методов машинного обучения, не используя глубокие нейронные сети.

Transformers на основе многих других алгоритмов

Научное сообщество работает над разработкой новых архитектур и моделей, использующих трансформеры и различные доработки для решения разнообразных задач NLP.

Microsoft DialoGPT

Продукт от Microsoft, разработанный на основе GPT-3, который предоставляет возможность создавать чат-ботов и виртуальных ассистентов.

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