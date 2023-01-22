Microsoft закроет свою соцсеть в виртуальной реальности AltspaceVR

Microsoft объявила о закрытии социальной платформы виртуальной реальности AltspaceVR. Проект уже находился на грани закрытия в 2017 году.

Как указано в сообщении компании, AltspaceVR прекратит свою работу 10 марта 2023 года.

«Решение далось нам нелегко, поскольку эта платформа, которую многие полюбили, предоставляла людям возможность познавать самих себя, самовыражаться и находить сообщество», — говорится в пресс-релизе.

Microsoft отмечает, что теперь сосредоточит силы на платформе смешанной реальности Mesh. Компания стремится сформировать проект, который будет «предлагать широчайшие возможности для всех участников, включая создателей, партнеров и клиентов», а также создаст рабочие места по всему миру.

Ранее на этой неделе корпорация заявила, что уволит 10 тысяч сотрудников. Согласно данным Windows Central, вся команда AltspaceVR будет сокращена в рамках кадровых изменений.

В 2017 году разработчики стартапа AltspaceVR сообщали, что проект прекратит свое существование после «непредвиденных финансовых трудностей», однако затем компания заявила, что продолжит работу. Это стало возможным благодаря Windows, выкупившей VR-соцсеть.