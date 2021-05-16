Amazon добавил для Alexa функцию камеры видеонаблюдения

Виртуальный ассистент Alexa, разработанный ритейлером Amazon, получил новую настройку, которая позволяет работать как камера видеонаблюдения.
Новая функция Alexa заложена в настройках устройства Amazon Echo Show. Ее можно найти по запросу «Домашний мониторинг». Функция способна переключить умный дисплей в формат камеры видеонаблюдения.
Пользователи, у которых установлена последняя версия Echo Show 10, могут не только просматривать изображение с камеры, но и получать панорамные снимки комнаты слева направо.
Настройка умного дисплея Amazon Echo Show для отображения в качестве камеры видеонаблюдения в приложении Alexa устроена немного сложнее, чем включение большинства функций, отмечает CNET. Это связано с соображениями безопасности. Пользователи должны настроить режим на самом устройстве, не через приложение. Однако это занимает не более пары минут.
При этом важно понимать, что функция не позволяет записывать видео. Уже этот факт наполовину снижает пользу функции, отмечает CNET. Функция домашнего мониторинга Alexa не заменяет полнофункциональную камеру безопасности.
Фото: Zapp2Photo / Shutterstock
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