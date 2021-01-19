«Облака» Amazon могут «уплыть»: эксперты предупредили об угрозе отключения от серверов провайдера

Российские компании, которые пользуются услугами облачного провайдера Amazon, могут столкнуться с отключением серверов в одностороннем порядке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на мнение экспертов.

После того, как Amazon прекратил обслуживание соцсети Parler, он может принудительно отключить от облачных серверов любые компании, в том числе в России, подчеркивает издание.

Техническая возможность для этого есть, считает сооснователь Postgres Professional Иван Панченко. С ним согласны ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин и гендиректор Aerodisk Вячеслав Володкович.

«Любой облачный провайдер вправе в одностороннем порядке прекратить оказание услуг по тем или иным причинам. Неважно, российская это компания или зарубежная. Причем в основе такого решения будут лежать требования, обоснованные законом или правилами оказания услуг», — пояснил Володкович.

В России Amazon Web Services предоставляет облачные услуги через локальных партнеров, крупнейшие из них — Softline и Selectel. Компания Softline стала первым российским реселлером Amazon Web Service еще в 2014 году.

Среди крупных пользователей «облаков» Amazon — «Лаборатория Касперского», «Битрикс24» и Райффайзенбанк, отметил Мирин, возможно онлайн-школа SkyEng и соцсеть «Одноклассники». Эксперт добавил, что компании не стремятся раскрывать своих поставщиков, связи провайдера и некоторых клиентов «засветились» на фоне блокировки Telegram. По данным издания, клиентами Amazon могут быть тысячи отечественных компаний.

Компаниям эксперты советуют разрабатывать варианты оперативного восстановления сервисов на случай внезапных отключений облачного провайдера. «Это может быть разработка гибридных моделей размещения или создание резервных хранилищ», — уточнил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.

Ранее стало известно, что китайский интернет-холдинг Alibaba Group запустит в России свою платформу облачных услуг Alibaba Cloud. Проект будет реализован в партнерстве с московским дата-центром IXcellerate.

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