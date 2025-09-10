Роботакси Amazon Zoox тестируют на улицах Лас-Вегаса

Американский технологический гигант Amazon через своё подразделение Zoox запустил первый в США сервис пассажирских перевозок на полностью автономных машинах без руля и педалей. В Лас-Вегасе жители и туристы могут бесплатно прокатиться на роботакси, вызвав его через мобильное приложение. В салоне четыре кресла, расположенные друг напротив друга, а машина движется в обе стороны без необходимости разворота.

Бесплатный запуск и очереди в Сан-Франциско

В Лас-Вегасе Zoox пока перевозит пассажиров по центру города и туристической зоне Стрип — главной улице, где сосредоточены отели и казино. В ближайшие месяцы компания планирует расширять маршруты. Одновременно Zoox открыла список ожидания для жителей Сан-Франциско: там сервис уже тестировался, но для полноценного запуска необходимо разрешение регуляторов, отвечающих за безопасность дорожного движения.

Конкуренты берут деньги

Стратегия Zoox отличается от других участников рынка роботакси. Waymo, дочерняя компания холдинга Alphabet (владельца Google), уже запустила перевозки в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе, а также в партнёрстве с Uber в Остине и Атланте. Tesla начала автономные перевозки в Остине с помощью модифицированных кроссоверов Model Y: на трассах в них обязан находиться страхующий водитель, готовый взять управление на себя, а в городе — инженер-наблюдатель. Для сравнения, Zoox делает ставку на «чистое» решение — автомобили, изначально лишённые любых органов ручного управления.

Такси без руля и педалей

Большинство компаний предлагают гибридные варианты — серийные автомобили с установленными датчиками и сохранённым рулём на случай экстренных ситуаций. В Zoox пошли иным путём: их машина изначально спроектирована как полностью беспилотная, без возможности вмешательства человека. Компания сознательно отказалась от гонки за скорейший запуск продукта, делая ставку на сотрудничество с властями, чтобы интеграция технологии в городскую инфраструктуру проходила без юридических препятствий.

Ограничения и регулирование

Федеральные законы США пока ограничивают количество полностью автономных автомобилей без рулей и педалей, которые могут выходить на дороги. Поэтому расширение сервиса Zoox будет поэтапным: компания сохранит масштабы ниже установленных лимитов до тех пор, пока не появятся новые правила. Для Amazon это стратегия долгосрочного развития: не стремительный захват рынка, а постепенное выстраивание доверия со стороны городских властей и регулирующих органов.

Контекст

Запуск в Лас-Вегасе стал первой публичной демонстрацией планов Amazon в сфере роботакси. Если конкуренты стремятся быстрее монетизировать сервисы и зарабатывать на поездках, то Zoox делает ставку на технологическую надёжность и юридическую прозрачность. Это может замедлить рост числа клиентов, но даёт Amazon шанс закрепиться как игроку, который строит рынок с нуля и согласовывает правила игры с государством.