Amazon разрешила вакцинированным сотрудникам работать без масок

Американская компания Amazon ввела новые корпоративные правила, которые касаются работников складов и логистических центров. Начиная с пятницы, вакцинированный персонал освобожден от обязанности носить медицинские маски на работе.

Об этом передает Reuters, ссылаясь на сообщение компании. Кроме того, крупнейшая eCommerce-платформа уведомила работников, что больничный, взятый по причине заражения COVID-19, будет оплачиваться лишь вакцинированным сотрудникам.

Онлайн-ритейлер объяснил изменение политики снижением числа случаев заражения коронавирусом в США, увеличением показателей вакцинации, а также рекомендациями медицинских экспертов.

«Это положительный признак того, что мы можем вернуться на путь нормальной работы», — говорится в сообщении Amazon.

Невакцинированные сотрудники в случае заражения коронавирусом, в свою очередь, будут отправляться в неоплачиваемый отпуск. Это не первое правило в корпоративной политике американских компаний, стимулирующее персонал пройти вакцинацию — в прошлом месяце Google обязала всех непривитых работников офиса проходить еженедельное тестирование.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash