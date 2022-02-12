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Amazon разрешила вакцинированным сотрудникам работать без масок

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американская компания Amazon ввела новые корпоративные правила, которые касаются работников складов и логистических центров. Начиная с пятницы, вакцинированный персонал освобожден от обязанности носить медицинские маски на работе.

Amazon разрешила вакцинированным сотрудникам работать без масок

Об этом передает Reuters, ссылаясь на сообщение компании. Кроме того, крупнейшая eCommerce-платформа уведомила работников, что больничный, взятый по причине заражения COVID-19, будет оплачиваться лишь вакцинированным сотрудникам.

Онлайн-ритейлер объяснил изменение политики снижением числа случаев заражения коронавирусом в США, увеличением показателей вакцинации, а также рекомендациями медицинских экспертов.

«Это положительный признак того, что мы можем вернуться на путь нормальной работы», — говорится в сообщении Amazon.

Невакцинированные сотрудники в случае заражения коронавирусом, в свою очередь, будут отправляться в неоплачиваемый отпуск. Это не первое правило в корпоративной политике американских компаний, стимулирующее персонал пройти вакцинацию — в прошлом месяце Google обязала всех непривитых работников офиса проходить еженедельное тестирование.

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Фото: Unsplash

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