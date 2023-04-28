Основатель «Амедиатеки» Александр Акопов выше из совета директоров компании — РБК

Основатель кинокомпании «Амедиа» Александр Акопов вышел из совета директоров онлайн-кинотеатра «Амедиатека», пишет РБК со ссылкой на отчетность основного юридического лица сервиса ООО «А сериал». Произошло это еще осенью — 22 ноября 2022 года.
С 23 ноября Акопов является гендиректором телеканала СТС и заместителем гендиректора Национальной Медиа Группы (НМГ). В феврале 2023 года продюсер попал в санкционный список Евросоюза.
В совет директоров продолжают входить глава Access Industries — британский и американский бизнесмен Леонард Блаватник и топ менеджеры Access Industries: Сергей Карпухович, Анатолий Акименко и Александр Шенкман.
Выйдя из состава совета директоров, Акопов также перестать быть совладельцем «Амедиатеки», утверждает собеседник издания — топ-менеджер компании на медиарынке.
Согласно данным из ЕГРЮЛ, 100% «А сериал» принадлежит ООО «АМ ТВ». Основным владельцем ООО «АМ ТВ» является ООО «КС Капитал», принадлежащее Ксении Сокольской.
Ранее СМИ называли гражданку РФ Сокольскую доверенным лицом Блаватника. В 2016 году «А сериал» был вынужден менять структуру собственников в связи с законом, ограничивающим долю иностранного участия в СМИ 20%.
Акопов владел 16,7% сервиса через ООО «АА Медиа инвест». Однако в конце прошлого года у структуры появился новый владелец — Владимир Кирсанов.
«Амедиатека» стала единственным российским онлайн-кинотеатром, который получил прибыль по итогам 2022 года. Чистая прибыль ООО «А Сериал» выросла на 37,1% и достигла 970,7 млн рублей при выручке в 4,78 млрд рублей (+39,4% год к году).
Фото на обложке: KOZYREV OLEG /
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