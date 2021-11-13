Североамериканские компании наняли в этом году рекордное число роботов

Компании в странах Северной Америки приняли на работу в этом году рекордное число роботов — все из-за дефицита кадров в регионе. Предприниматели потратили на автоматизацию полтора миллиарда долларов.

С начала этого года компании Северной Америки наняли 29 тыс. роботов, сообщает CNN. Это на 37% больше, чем в тот же период в прошлом году.

Число закупленных роботов оказалось рекордным — до этого сопоставимый спрос был отмечен только в 2017 году.

На покупку роботов, по данным Ассоциации продвинутой автоматизации (A3), всего потратили 1,5 млрд долларов.

«Компании просто не могут найти нужных людей — поэтому они торопятся автоматизировать производства», — считает президент организации Джефф Бернштейн.

Кроме недостатка кадров есть еще одна причина повышенного интереса к роботам: внедрение их в новые секторы экономики.

По данным A3, долгое время лидерство в автоматизации держала автомобильная индустрия, но за последний год автоконцерны заказали на 20% больше роботов, а неавтомобильные компании — на 53% больше.

Эксперты утверждают, что автоиндустрия не перестает развиваться, просто другие сферы набирают обороты.

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Фото: Gorodenkoff/Shutterstock