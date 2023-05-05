Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

АМИ предложила ввести льготное налогообложение для музыкальных компаний

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Музыкальные лейблы обратились в начале мая к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой включить их в перечень IT-компаний для получения льгот.

Ассоциация музыкальной индустрии заявили RB.RU, что вместо этого логичнее было бы поднять вопрос о льготном налогообложении музыкальных команий по аналогии с кино или книгами. Это даст создателям музыкального контента дополнительные возможности для роста, включая агрегаторов.

АМИ предложила ввести льготное налогообложение для музыкальных компаний

По словам исполнительного директора ассоциации Дмитрия Коннова, крупнейшие международные компании-учредители НФМИ — Sony Music, Warner Music, Universal Music — доставляют цифровой контент на стриминговые площадки с помощью соответствующих структур, которые не входят в музыкальный лейбл. 

Таким образом они не осуществляют сам процесс работы с конечным пользователем и не обременены созданием программных продуктов для этих целей. Максимум, что они могут себе позволить это содержать в штате своих российских представительство системного администратора для обеспечения работы компьютерных сетей, почты и т.д внутри компании, — зявил Дмитрий Коннов.

Российские же игроки рынка обращаются к услугам агрегаторов, которые являются в первую очередь техническим «посредником» по доставке, и что важно, монетизации контента. Именно эти компании обеспечивают предоставление правообладателям всей необходимой информации о распространении их фонограмм, формируют отчеты и статистику для анализа, обеспечивают все технические требования стриминговых площадок.

Для выполнения этих задач агрегаторам нужно содержать большой штат IT-специалистов для разработки и поддержания работы баз данных с информацией об объектах интеллектуальной собственности, работы «личного кабинета» и т.д.

Дмитрий Коннов добавил, что сейчас на отечественном рынке рыботает три активных агрегатора: российская компания Zvonko digital и две зарубежные компании Believe и OneRPM. 

По его словам, учредители-члены НФМИ всю деятельность в России прекратили, поэтому в АМИ не понимают, как можно просить льготы тем, кто покинул рынок, а также не создает и не доставляет контент. 

Дмитрий Коннов считает, что логичнее было бы поднять вопрос о льготном налогообложении музыкальных команий по аналогии с кино или книгами. Это даст создателям музыкального контента дополнительные возможности для роста, включая агрегаторов.

  • Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) в начале мая 2023 года обратилась к главе Минцифры России Максуту Шадаеву с просьбой включить музыкальные лейблы в перечень компаний, которые могут получать IT-льготы. Аналитики сомневаются, что музыкальные лейблы могут включить даже в перечень организаций для получения аккредитации IT-компаний.
  • В 2022 году лейбл «Первое музыкальное», продюсерский центр Velvet Music и творческое объединение gazgolder создали Ассоциацию музыкальной индустрии (АМИ). Организацию учредили из-за тренда в профессиональном сообществе на консолидацию в условиях экономического кризиса. В частности, на фоне ухода с российского рынка крупных лейблов и сокращения числа крупных каналов дистрибуции контента.

Фото на обложке: Frame Stock Footage / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Библиотека музыкального сервиса «Звук» пополнилась без правообладателей
  2. 2 Режиссер Джо Руссо: в течение двух лет появятся полностью сгенерированные ИИ фильмы
  3. 3 Представить портфолио так, чтобы получить работу мечты в PR: 5 лайфхаков
  4. 4 «Амнистия» триалов: почему нужно давать второй пробный период всем пользователям
  5. 5 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами

ВОЗМОЖНОСТИ

05 мая 2023

E-world.prototype.club

05 мая 2023

«Еда будущего»

06 мая 2023

Онлайн-программа менторства и бизнес-акселерации для предпринимательниц

Все ВОЗМОЖНОСТИ