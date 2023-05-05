АМИ предложила ввести льготное налогообложение для музыкальных компаний

Ассоциация музыкальной индустрии заявили RB.RU, что вместо этого логичнее было бы поднять вопрос о льготном налогообложении музыкальных команий по аналогии с кино или книгами. Это даст создателям музыкального контента дополнительные возможности для роста, включая агрегаторов.

Музыкальные лейблы обратились в начале мая к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой включить их в перечень IT-компаний для получения льгот.

По словам исполнительного директора ассоциации Дмитрия Коннова, крупнейшие международные компании-учредители НФМИ — Sony Music, Warner Music, Universal Music — доставляют цифровой контент на стриминговые площадки с помощью соответствующих структур, которые не входят в музыкальный лейбл.

Таким образом они не осуществляют сам процесс работы с конечным пользователем и не обременены созданием программных продуктов для этих целей. Максимум, что они могут себе позволить это содержать в штате своих российских представительство системного администратора для обеспечения работы компьютерных сетей, почты и т.д внутри компании, — зявил Дмитрий Коннов.

Российские же игроки рынка обращаются к услугам агрегаторов, которые являются в первую очередь техническим «посредником» по доставке, и что важно, монетизации контента. Именно эти компании обеспечивают предоставление правообладателям всей необходимой информации о распространении их фонограмм, формируют отчеты и статистику для анализа, обеспечивают все технические требования стриминговых площадок.

Для выполнения этих задач агрегаторам нужно содержать большой штат IT-специалистов для разработки и поддержания работы баз данных с информацией об объектах интеллектуальной собственности, работы «личного кабинета» и т.д.

Дмитрий Коннов добавил, что сейчас на отечественном рынке рыботает три активных агрегатора: российская компания Zvonko digital и две зарубежные компании Believe и OneRPM.

По его словам, учредители-члены НФМИ всю деятельность в России прекратили, поэтому в АМИ не понимают, как можно просить льготы тем, кто покинул рынок, а также не создает и не доставляет контент.

Дмитрий Коннов считает, что логичнее было бы поднять вопрос о льготном налогообложении музыкальных команий по аналогии с кино или книгами. Это даст создателям музыкального контента дополнительные возможности для роста, включая агрегаторов.

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) в начале мая 2023 года обратилась к главе Минцифры России Максуту Шадаеву с просьбой включить музыкальные лейблы в перечень компаний, которые могут получать IT-льготы. Аналитики сомневаются, что музыкальные лейблы могут включить даже в перечень организаций для получения аккредитации IT-компаний.

В 2022 году лейбл «Первое музыкальное», продюсерский центр Velvet Music и творческое объединение gazgolder создали Ассоциацию музыкальной индустрии (АМИ). Организацию учредили из-за тренда в профессиональном сообществе на консолидацию в условиях экономического кризиса. В частности, на фоне ухода с российского рынка крупных лейблов и сокращения числа крупных каналов дистрибуции контента.

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