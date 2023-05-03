Музыкальные лейблы стали претендовать на IT-льготы

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) обратилась к министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с просьбой включить музыкальные лейблы в перечень компаний, которые могут получать IT-льготы. Это позволит им получить льготные кредиты, освобождение от плановых проверок, отсрочку от призыва для сотрудников и т. д., пишут «Ведомости».

Деятельность музыкальных лейблов подразумевает создание, поддержку, администрирование и иное использование программ для ЭВМ и баз данных.

У каждого лейбла есть собственное программное обеспечение (ПО), которое позволяет готовить треки к релизу, загружать их на стриминговые сервисы, обрабатывать отчеты по количеству прослушиваний музыкального контента.

Так как потребление контента в цифровой среде растет, «инструменты, связанные со стимулированием развития отраслей информационных технологий и медиа, становятся основой их развития», следует из письма.

По данным InterMedia, рынок музыкального стриминга по итогам 2022 года упал на 30–50% до 5–7 млрд рублей. Часть зарубежных площадок покинула страну. Прошлой весной из России ушел стриминговый сервис Spotify, а YouTube отключил монетизацию музыки в стране.

Аналитики сомневаются, что музыкальные лейблы могут включить даже в перечень организаций для получения аккредитации IT-компаний.

По логике НФМИ, любая компания, использующая в своей деятельности собственное ПО, может претендовать на льготы для IT-отрасли. Однако поддержка IT-компаний затрагивает только те организации, которые получают доход от реализации своего ПО клиентам либо разрабатывают его по заказу клиентов.

К концу 2023 года рынок музыкального стриминга вырастет в деньгах на 10–15%. С уходом иностранных сервисов точкой роста становятся экосистемы: с их развитием увеличивается и статистика подписчиков стримингов. Рост рынка будут сдерживать пиратские приложения, с помощью которых можно прослушать недоступные в легальных сервисах треки, а также сервисы, которые позволяют оформить подписки на прекратившие работу в России Spotify и Apple Music.

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