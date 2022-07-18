«Дочка» «Сбера» запустит аналог TikTok

Дочерняя компания «Сбера» — «Сберинтертейнмент» — разрабатывает аналог TikTok под названием Chipz и «Панч» для создания и продвижения музыки. Сейчас приложения проходят закрытое бета-тестирование.

Разработкой проектов занимается ООО «ЕСН». Оно зарегистрировано в феврале 2021 года, глава — бывший член совета директоров ТНТ Александр Самборский. А командойруководят выходцы из «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена», сообщил источник «Ведомостям».

«ЕСН» зарегистрировала домены с названием новых сервисов. На сайтах можно оставить заявку на участие в закрытом тестировании. Ссылка на тестирование Chipz через TestFlight также доступна в одноименном паблике в VK.

Приглашение в «Панч» можно запросить в группе сервиса «В контакте» и через Telegram-канал. Оба приложения пока доступны только пользователям iOS.

Целевая аудитория новых сервисов – молодые пользователи в возрасте от 13 лет до 21 года. По словам собеседника издания, запуск Chipz запланирован на сентябрь.

Осенью 2021 года «Газпром-медиа» запустила соцсетьYappy с видеороликами, длительностью до 60 секунд. По своему функционалу является аналогом TikTok.

В марте 2022 года объем дневной аудитории Yappy вырос на 68%. По собственным данным, общее количество видеороликов, доступных на платформе Yappy, достигло 500 тыс.

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