Российский аналог Zara Home и H&M Home откроется осенью в Москве

В Москве осенью 2023 года появится российский аналог Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro. В ближайшие два года планируется открыть 50 магазинов с товарами для дома в России и СНГ. Об этом ТАСС сообщила управляющий партнер бренда Анастасия Кондакова.
Первые точки появятся в Москве: два офлайн и один онлайн магазин. Один из офлайн-магазинов, площадью 370 кв. м, расположится в ТЦ «Метрополис».
Компания также работает над первой линейков домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной, рассказала представитель бренда. Redecoro ориентируется на средний ценовой сегмент, продукция производится на фабриках в России, Турции, Индии и Китая.
- Inditex основал испанец Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 7 тыс. магазинов в 100 странах. Наиболее известные бренды — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.
- В 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине Inditex закрыла в России свыше 500 магазинов, а также прекратила продажи онлайн. Позднее группа продала свои активы Daher Group. Последняя решила продавать вещи брендов испанской компании под другими названиями.
Фото на обложке: Unsplash
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