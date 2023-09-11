Российский «Соллерс» будет выпускать аналоги китайских пикапов вместо Mazda

Российский «Соллерс» запустил серийное производство пикапов на дальневосточном автозаводе. Ранее на этом предприятии производились автомобили марки Mazda.

Для новой модели автоконцерн использовал китайскую базу JAC T6. Пикап Sollers будет стоить от 2,4 млн рублей за бензиновую версию и от 2,5 млн рублей с дизельным двигателем, узнал «Коммерсантъ».

В начале 2024 года на конвейер встанет еще один пикап, а затем концерн будет выходить в другие сегменты. Оборудование с завода двигателей во Владивостоке, выпускавшихся для Mazda в Японии, переехало на другой актив «Соллерс» — ЗМЗ.

В группу «Соллерс Авто» входит УАЗ и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. Компания планирует осенью 2023 года запустить производство машин в Азербайджане. Это первый экспортный рынок для компании.

Позднее «Соллерс» также собирается выйти на рынки других стран. Пока рассматриваются государства Таможенного союза, в которых признается российское одобрение транспортного средства.

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