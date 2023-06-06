«Яндекс» и VK не вошли в список участников эксперимента по созданию «российского GitHub»

Минцифры утвердило список участников эксперимента по созданию «российского GitHub» — национального репозитория ПО с открытым кодом. В него, в частности, вошли Московская биржа, маркетплейс Ozon, банк «Тинькофф» и «Сбертех». Всего перечень насчитывает 82 участника, из которых 62 юрлица и 20 физлиц. При этом в список не попали ни «Яндекс», ни VK, ни «Лаборатория Касперского». Positive Technologie и InfoWatch также нет в числе участников.

Как сообщили в Минцифры изданию «Ведомости», в перечень внесли как разработчиков, так и пользователей решений с открытым кодом.

О том, что ведомство собирается провести эксперимент по созданию национальный репозитория, стало известно осенью, а идея появилась еще в 2020 году. В октябре прошлого года сообщалось, что аналог GitHub — крупнейшего сервиса для хостинга IT-проектов — собираются разработать к апрелю 2024 году.

Сейчас планируется запустить тестовую версию уже до конца третьего квартала. А для массового рынка продукт будет доступен в конце 2023- начале 2024 года, указывает источник «Коммерсанта».

Сам эксперимент проводят с марта. Минцифры предлагало потратить на репозиторий 1,3 млрд рублей. Средства предполагается выделить из фонда «Росинфокоминвест» Российскому фонду развития интернет-технологий.

Он, в свою очередь, направит деньги в АНО «Открытый код», эта структура займется разработкой технического задания для репозитория, отмечают источники.

Как уточнили в Минцифры, в проекте принимают участие не только организации из перечня. Те, кто состоит в списке, «взяли на себя дополнительные обязательства».

В ГК «Астра» уточнили, что эксперименте в первую очередь задействованы органы власти и разработчики кода по госконтрактам.

Как рассказывал в марте замглавы Минцифры Макстим Паршин в интервью Forbes, в ведомстве не хотят изоляции и приветствуют создание и других хранилищ. Но в России должен быть свой, полностью автономный репозиторий.

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