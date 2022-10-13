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В России проведут эксперимент по созданию отечественного аналога GitHub

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российское правительство постановило провести эксперимент по созданию экосистемы по разработке и внедрению программного обеспечения с открытым исходным кодом, документ опубликован на сайте Минцифры.

В России проведут эксперимент по созданию отечественного аналога GitHub

До 30 апреля 2024 года планируется создать национальный репозиторий ПО и разместить в нем программное обеспечение, созданное в том числе за бюджетные средства. Также в рамках эксперимента будет разработана нормативная база для публикации ПО с открытым кодом.

Под национальным репозиторием понимается совокупность систем, которая будет обеспечивать хранение кода ПО и управление его версиями. Также предполагается возможность отслеживания изменений, сборка программных продуктов, тестирование и совместная разработка. Сегодня аналогичные функции предоставляют такие сервисы, как GitHub, GitLab и другие.

Минцифры поручено до 1 июня 2023 года подготовить и утвердить список участников проекта. Само постановление также содержит форму открытой лицензии, на ее условиях ПО будут размещать государственные органы и корпорации.

По словам заместителя главы Минцифры Максима Паршина, инициатива ставит задачи поддержать отечественных разработчиков ПО с открытым исходным кодом и снизить влияние санкционных рисков на их деятельность.

Ранее Минцифры объявило о планах привлечь частные средства для разработки отечественного игрового движка.

Фото на обложке: Miha Creative / Shutterstock

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