Российский сервис веб-аналитики Andata привлек $900 тысяч при оценке $5,9 млн

Российский стартап Andata привлек $900 тысяч в рамках seed-раунда на площадке AdVentureLand Технопарка «Сколково». Инвесторами стали фонд Алексея Гирина Starta Capital, члены клуба Angelsdeck и частные венчурные инвесторы, говорится в сообщении стартапа.

В раунде также приняли участие бизнес-ангелы Сергей Дашков, Денис Белоглазов, Николай Гузаков, Сергей Никулин.

Оценка компании по результатам привлечения средств составила $5,9 млн. Деньги будут направлены на выход сервиса на американский рынок.

Andata — облачный сервис мультиканальной веб-аналитики. На основании больших данных и машинного обучения оптимизирует закупку интернет-рекламы и сокращает стоимость конверсионного действия.

Компания является выпускником совместного акселератора «Сбера» и 500 Startups — Sber500, а также ВТБ и ФРИИ. Ранее в компанию инвестировал Сбербанк. В РФ Andata работает с крупнейшими рекламодателями: ЕМС, ОКБ, «Сбер», ВСК, Tele2 и другими.

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Фото: Unsplash