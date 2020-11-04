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СМИ узнали о новом проекте Андреева после продажи Badoo

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев после продажи сервиса стал инвестором новой социальной сети Stereo. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

СМИ узнали о новом проекте Андреева после продажи Badoo

В приложении Stereo пользователи могут общаться только с помощью звука — например, в голосовых чатах. Также они могут подключаться к эфирам других пользователей или слушать их как подкасты. 

Сервис объединяет пользователей для беседы, основываясь на их интересах. Тем, кто создает наиболее интересные эфиры, Stereo предлагает возможность выиграть до $25 тысяч в неделю.

Скриншот с сайта Stereo

Приложение доступно для iPhone и устройств на Android. В настоящее время оно работает в формате бета-тестирования, его продолжает разрабатывать команда из бывших сотрудников британского офиса Badoo и специалистов из Кремниевой долины.

The Telegraph отмечает, что Stereo был основан Артуром Нугумановым, уже ранее работавшим с Андреевым. Один из двух директоров компании — Владимир Корниловский, который ранее консультировал Badoo.

«Мы формально запустим приложение в ближайшие несколько недель, и, к сожалению, до этого момента я не могу раскрывать никакую дальнейшую информацию», — заявил The Telegraph представитель Stereo.

В ноябре прошлого года российский миллиардер продал свою долю в холдинговой компании MagicLab (в нее входит Badoo, Chappy, Bumble и Lumen). Покупателем выступила американская инвестгруппа Blackstone Group. Вся компания была оценена примерно в $3 млрд.

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