СМИ узнали о новом проекте Андреева после продажи Badoo

Основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев после продажи сервиса стал инвестором новой социальной сети Stereo. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

В приложении Stereo пользователи могут общаться только с помощью звука — например, в голосовых чатах. Также они могут подключаться к эфирам других пользователей или слушать их как подкасты.

Сервис объединяет пользователей для беседы, основываясь на их интересах. Тем, кто создает наиболее интересные эфиры, Stereo предлагает возможность выиграть до $25 тысяч в неделю.

Скриншот с сайта Stereo

Приложение доступно для iPhone и устройств на Android. В настоящее время оно работает в формате бета-тестирования, его продолжает разрабатывать команда из бывших сотрудников британского офиса Badoo и специалистов из Кремниевой долины.

The Telegraph отмечает, что Stereo был основан Артуром Нугумановым, уже ранее работавшим с Андреевым. Один из двух директоров компании — Владимир Корниловский, который ранее консультировал Badoo.

«Мы формально запустим приложение в ближайшие несколько недель, и, к сожалению, до этого момента я не могу раскрывать никакую дальнейшую информацию», — заявил The Telegraph представитель Stereo.

В ноябре прошлого года российский миллиардер продал свою долю в холдинговой компании MagicLab (в нее входит Badoo, Chappy, Bumble и Lumen). Покупателем выступила американская инвестгруппа Blackstone Group. Вся компания была оценена примерно в $3 млрд.