СМИ узнали о новом проекте Андреева после продажи Badoo

Основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев после продажи сервиса стал инвестором новой социальной сети Stereo. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.
В приложении Stereo пользователи могут общаться только с помощью звука — например, в голосовых чатах. Также они могут подключаться к эфирам других пользователей или слушать их как подкасты.
Сервис объединяет пользователей для беседы, основываясь на их интересах. Тем, кто создает наиболее интересные эфиры, Stereo предлагает возможность выиграть до $25 тысяч в неделю.
Скриншот с сайта Stereo
Приложение доступно для iPhone и устройств на Android. В настоящее время оно работает в формате бета-тестирования, его продолжает разрабатывать команда из бывших сотрудников британского офиса Badoo и специалистов из Кремниевой долины.
The Telegraph отмечает, что Stereo был основан Артуром Нугумановым, уже ранее работавшим с Андреевым. Один из двух директоров компании — Владимир Корниловский, который ранее консультировал Badoo.
«Мы формально запустим приложение в ближайшие несколько недель, и, к сожалению, до этого момента я не могу раскрывать никакую дальнейшую информацию», — заявил The Telegraph представитель Stereo.
В ноябре прошлого года российский миллиардер продал свою долю в холдинговой компании MagicLab (в нее входит Badoo, Chappy, Bumble и Lumen). Покупателем выступила американская инвестгруппа Blackstone Group. Вся компания была оценена примерно в $3 млрд.
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