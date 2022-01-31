DeepTech-стартап BaseTracK привлек $1 млн в bridge-раунде от клуба AngelsDeck

Занимающаяся создание технологий управления беспилотным транспортом российская DeepTech-компания BaseTracK привлекла $1 млн в bridge-раунде от клуба AngelsDeck.
Синдикаторами раунда со стороны AngelsDeck выступили Сергей Дашков, Игорь Калошин, Евгений Галиахметов и Антон Аграновский.
Средства планируется направить на масштабирование DeepTech-продукта, повышение инвестиционной привлекательности и подготовку к будущему Series А-раунду, говорится в пресс-релизе стартапа.
Команда BaseTracK запатентовала технологию, которая позволяет экономить до 20% топлива на магистральных маршрутах
«В цифровой модели дороги прокладывается "виртуальный рельс", который управляет грузовиком с учетом его конфигурации, массы груза и внешних условий. Система автоматически формирует для водителя подсказки и рекомендации по вождению, которые сокращают расход топлива», — сообщила компания.
Технология опробована на 25 тысячах грузовиках, в том числе в ПЭК, FM Logistics, Crafter, «Монополии». Стоимость решения оказалась ниже, чем у аналогов, за счет использования геоинформации, а не оптических систем.
Компания уже оцифровала 37 тысяч дорог в России, а также 360 км в Европе. В стадии подготовки оцифровка автомагистрали Interstate 90 в США.
В I квартале 2022 года стартап планирует запустить коммерческие беспилотные перевозки грузов на трассе М11 «Москва — Санкт-Петербург». Готовится к запуску вторая версия с автоматическим управлением акселерацией.
«Водителю нужно будет только рулить и контролировать безопасность на дороге. В дальнейшем мы планируем достичь уровня автономности L4, в котором человек может не вовлекаться в штатный процесс движения. За счет этого мы сможем экономить до 30% топлива и свести человеческий фактор к минимуму», — пояснил основатель BaseTracK Андрей Вавилин.
По словам Игоря Калошина, компания BaseTracK находится в авангарде технологического прогресса и способна сформировать новые потребительские паттерны, именно такие стартапы находятся в фокусе AngelsDeck.
Стартап BaseTracK запустили в 2017 году. В июне 2021 года компания уже привлекла $1 млн инвестиций на seed-раунде от участников клуба AngelsDeck.
Юридическое лицо BaseTracK в Росии — ООО «Энерго», ранее на 100% принадлежавшее Андрею Вавилину.
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Фото на обложке: pexels.com
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