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Разработчик «виртуальных рельсов» для автотранспорта BaseTrack привлек $1 млн от Angelsdeck

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Клуб венчурных инвесторов Angelsdeck инвестировал в стартап BaseTrack Андрея Вавилина, разрабатывающий технологию «виртуальных рельсов» для автотранспорта – когда движение автомобиля ориентируется на высокоточную картографию и геоинформатику.

Разработчик «виртуальных рельсов» для автотранспорта BaseTrack привлек $1 млн от Angelsdeck

Сумма инвестиций – $1 млн. Условия сделки не раскрываются.

BaseTrack занимаются разработкой полубеспилотного транспорта, который будет управляться, в отличие от распространенных технологий, без использования оптического оборудования. Программа будет прокладывать для автотранспорта так называемые «виртуальные рельсы»: управлять автомобилем на основе высокоточной картографии и геоинформатики с учетом рельефа и погодных факторов. Для работы программе практически не нужен доступ к интернету.

Basetrack / Youtube.com

Андрей Вавилин – основатель и генеральный директор BaseTrack, рассказывал на конференции AI Stories, организованной RB.RU, что их продукт не ориентирован на использование в городском трафике – он больше подходит для эксплуатации на магистральных автотрассах. Исследование, проведенное компанией, показало, что при использовании технологии расход топлива в расчете на 100 км пути сокращается на 20%.

Вавилин также рассказывал RB.RU, что в 2021 году планирует начать продажи своей технологии по подписке. Точной стоимости он не назвал, но в качестве примера привел американскую компанию, которая занимается технологиями геоинформатики, продающей свой продукт за $499 в месяц.

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Фото: BaseTrack / Facebook.com

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