Члены клуба инвесторов Angelsdeck вновь вложили $350 тысяч в HyPoint

Члены клуба инвесторов Angelsdeck во второй раз инвестировали $350 тысяч в калифорнийский стартап HyPoint. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе клуба.

Общая сумма раунда составила $1,1 млн. Помимо Angelsdeck в проект инвестировали основатель и управляющий партнер венчурного фонда SBNY Джордан Леви и фонд 808 Tech Venture Fund 1. Отмечается, что стартап планировал привлечь $500 тысяч, но удалось получить больше.

В августе этого года члены клуба инвесторов Angelsdeck уже инвестировали $350 тысяч в HyPoint. Тогда одним из инвесторов Angelsdeck стал Мурат Абдрахманов. Сейчас он снова зашел в часть раунда и вложил, как и в прошлый раз, $100 тысяч. Имена других инвесторов текущего раунда не раскрываются, но отмечается, что в этот раз инвестировали другие члены клуба.

HyPoint разрабатывает систему водородных топливных элементов с нулевыми выбросами углекислого газа для воздушного транспорта и аэротакси.

В ближайший год привлеченные средства будут направлены на расширение команды, развитие R&D центра и увеличение производственных мощностей. Также на январь 2021 года запланирован запуск прототипа системы, в ходе которого будут проверены инженерные и технологические идеи. После этого по контракту с клиентами будет начато строительство единичного модуля полноразмерной системы.

Кроме того, у HyPoint запланированы программы тестирования с Национальной лабораторией по изучению возобновляемой энергии США (NREL) и британским Университетом Суонси. С ними компания сейчас находится на этапе заключения партнерских соглашений. Чуть позже стартап планирует провести seed-раунд с институциональными инвесторами.

Отмечается, что предложение HyPoint основано на нескольких запатентованных инновациях, включая легкую биполярную пластину и первую в отрасли систему с воздушным охлаждением «турбо».

По предоставленным данным, на сегодняшний день в пайплайне проекта есть два клиента с контрактами на сумму $2 млн. А в рамках соглашений о намерениях на разработку и поставку систем компания планирует получить более $10 млн.

В Angelsdeck также рассказали, что в сентябре HyPoint выпустился из американского акселератора для B2B-стартапов Alchemist. Позже компания объявила, что бывший вице-президент Amazon Prime Air Гур Кимчи присоединился к стартапу в качестве советника. Также HyPoint выиграл технический конкурс iTech NASA. В рамках этой инициативы развиваются технологии, которые могут помочь агентству в области разведки.

HyPoint был основан в 2018 году Алексеем Иваненко, Сергеем Нефедкиным, Сергеем Пановым и Сергеем Шубенковым.

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