Москва учредила два гранта для студий анимации на 100 млн рублей

Правительство Москвы учредило два новых гранта на общую сумму 100 млн рублей для поддержки малых и средних анимационных компаний. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
- Первый грант предназначен для стимулирования создания коммерчески успешных анимационных фильмов. Заявки на него можно подавать с 31 мая. Максимальная сумма гранта для одной компании — до 10 млн рублей в год. Всего по этому виду поддержки предусмотрено финансирование в размере 90 млн рублей.
На грант могут претендовать студии, которые занимаются производством анимационной аудиовизуальной продукции и находятся в реестре анимационных организаций Министерства культуры РФ или в реестре Ассоциации анимационного кино.
Чтобы получить поддержку, студии необходимо увеличить выручку от производства фильмов на сумму, в три раза превышающую размер будущего гранта. Таким образом, сначала нужно подать заявку на грант на определенную сумму (например, 3 млн рублей), а затем заработать на рынке дополнительные девять миллионов рублей. После этого можно будет воспользоваться средствами гранта.
- Грант второго вида предназначен для поддержки некоммерческого авторского анимационного кино. Чтобы получить его, нужно завоевать приз на одном из признанных российских или международных фестивалей авторской анимации. Заявочная кампания на этот грант начнется 1 ноября и будет приурочена к Международному дню анимации. Общая сумма выделенных средств составит 10 млн рублей.
«Мы рассчитываем, что гранты для анимационных компаний простимулируют рост их экономических показателей, помогут им в развитии и продвижении столичной анимации на отраслевых фестивалях и конкурсах», — сказала заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.
Заявки на гранты принимаются в Агентстве креативных индустрий.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В ЕС приняли закон о «Праве на ремонт». Что интересного в нем для производителей и продавцов техники из России
- 2 «Если ты выжил в индийской мясорубке, можешь спокойно двигаться в любом направлении». Интервью с управляющим партнером Sistema Asia Fund
- 3 Сервис-тренажер для мозга «Викиум» купил платформу психологической помощи Congru.me
- 4 Объявлены победители якутского конкурса «Моя профессия — IT»
- 5 Власти Москвы назвали десять лучших предпринимателей столицы