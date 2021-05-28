Правительство Москвы учредило два новых гранта на общую сумму 100 млн рублей для поддержки малых и средних анимационных компаний. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Москва учредила два гранта для студий анимации на 100 млн рублей