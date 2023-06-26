Минпромторг учредит АНО для поддержки ИИ-проектов

Минпромторг намерен учредить АНО для поддержки проектов в области внедрения ИИ-технологий в промышленности. Организация также займется их отбором.

Это может быть софт для проектирования изделий без участия человека, системы компьютерного зрения, обнаруживающие в продукции производственные дефекты и видеоаналитика для охраны предприятий, узнал «Коммерсантъ».

Собеседники издания говорят, что специалисты АНО также займутся подготовкой нормативных актов для ведомства.

В декабре 2022 года власти утвердили «дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта до 2030 года. На поддержку проектов в этой области направят 24,6 млрд рублей из бюджета, еще примерно 99,7 млрд рублей выделит «Сбер».

Юлия Доронина, эксперт по маркетингу и CMO международного IT-стартапа G-71 Inc., рассмотрела для RB.RU шесть полезных AI-решений, способных помочь стартапам в их нелегком пути построения эффективного маркетинга и стратегий роста, при этом значительно сэкономив.

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