Минпромторг учредит АНО для поддержки ИИ-проектов

Минпромторг намерен учредить АНО для поддержки проектов в области внедрения ИИ-технологий в промышленности. Организация также займется их отбором.
Это может быть софт для проектирования изделий без участия человека, системы компьютерного зрения, обнаруживающие в продукции производственные дефекты и видеоаналитика для охраны предприятий, узнал «Коммерсантъ».
Собеседники издания говорят, что специалисты АНО также займутся подготовкой нормативных актов для ведомства.
В декабре 2022 года власти утвердили «дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта до 2030 года. На поддержку проектов в этой области направят 24,6 млрд рублей из бюджета, еще примерно 99,7 млрд рублей выделит «Сбер».
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Фото на обложке: Unsplash
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