6 AI-решений для стартапа: чем искусственный интеллект может быть полезен бизнесу

Юлия Доронина, эксперт по маркетингу и CMO международного IT-стартапа G-71 Inc., рассмотрела шесть полезных AI-решений, способных помочь стартапам в их нелегком пути построения эффективного маркетинга и стратегий роста, при этом значительно сэкономив.

В быстро меняющемся мире стартапов время — ценный ресурс. Поскольку предприниматели сосредотачиваются на развитии своего бизнеса, им нужны эффективные и действенные инструменты, которые помогут им автоматизировать задачи, оптимизировать операции и повысить производительность. К счастью, достижения в области технологий искусственного интеллекта открыли целый новый мир возможностей для стартапов.

Содержание:

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Что это: Copy.ai — это облачный инструмент для копирайтинга, использующий искусственный интеллект для создания высококачественных маркетинговых текстов с минимальными усилиями. Инструмент анализирует пользовательский ввод и генерирует контент, оптимизированный для SEO и конверсии.

Платформа на базе искусственного интеллекта может генерировать широкий спектр вариантов контента, включая рекламные тексты, тексты для веб-сайтов, описания продуктов и многое другое.

Чем может помочь: создать маркетинговые тексты за считаные минуты, включая формулирование миссии бренда, слогана, описание позиционирования и пр. Платформа использует алгоритмы обработки естественного языка (NLP) для анализа пользовательского ввода и создания контента, соответствующего тону и стилю бренда.

Плюсы:

Прост в использовании и не требует опыта копирайтинга;

Предлагает широкий спектр вариантов генерации контента, включая рекламные заголовки, тексты для рекламных кампаний, статьи для блога и пр.;

Экономит время и усилия по сравнению с написанием текста вручную;

Поддерживает более 100 типов контента;

Предоставляет высококачественные тексты, оптимизированные для SEO и увеличения конверсии.

Минусы:

Ограниченные возможности настройки ожидаемого результата по сравнению с наймом профессионального копирайтера;

Результаты могут не всегда соответствовать конкретному tone of voice бренда;

Для создания лонгридов нужно предпринять много действий;

Присутствуют грамматические ошибки;

Наблюдаются небольшие подтормаживания системы.

Сколько стоит: от $36 в месяц Карты РФ не поддерживаются, но есть бесплатный доступ (карта не требуется), который позволяет создавать неограниченное число проектов и генерить до 2000 слов в месяц.

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Что это: Beautiful.ai — это облачный инструмент для презентаций, который предлагает широкий спектр профессионально разработанных шаблонов для различных отраслей и вариантов использования.

Он использует искусственный интеллект для анализа содержания презентации и предложения улучшений дизайна в режиме реального времени. Дизайнерский движок на базе искусственного интеллекта упрощает создание профессиональных слайдов даже для тех, у кого мало опыта в дизайне.

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Чем может помочь: создать визуально привлекательные презентации. С Beautiful.ai стартапы могут сэкономить время и усилия, при этом создавая высококачественные презентации, которые эффективно донесут их идеи и сообщения.

Плюсы:

Предлагает широкий спектр шаблонов для разных отраслей и вариантов использования, включая шаблоны для питчдеков, go-to-market стратегий, инвестиционных презентаций и пр.;

Автоматически предлагает дизайн, упрощая создание профессиональных слайдов;

Обеспечивает совместную работу в режиме реального времени, что упрощает работу над презентациями с членами команды;

Интегрируется с популярными инструментами, такими как Google Диск и Dropbox.

Минусы:

Для запуска пробной версии нужно ввести данные карты Карты РФ не поддерживаются ;

; Ограниченная библиотека изображений;

Из-за того, что приложение облачное, иногда наблюдаются зависания системы, связанные со скоростью интернета.

Сколько стоит: от $12 в месяц. Есть бесплатный 14-дневный пробный период с ограниченными функциями (требуется карта Карты РФ не поддерживаются).

WriteSonic

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Что это: WriteSonic — еще одна облачная платформа, заточенная на создание контента. В отличие от Copy AI, который предлагает с помощью своего инструмента Wizard генерить блоки будущей статьи без возможности кастомизации, WriteSonic — полностью настраиваемый инструмент, способный создавать за считаные секунды лонгриды и другие текстовые форматы.

Чем может помочь: не только создавать статьи для блога, но и перефразировать тексты, писать контент для рекламных кампаний в Facebook* Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, генерировать идеи для YouTube видео, формировать пресс-релизы, адаптировать материалы под формулу AIDA, а также расширять короткие тексты под заданные параметры по числу знаков.

Плюсы:

Разнообразные функциональные возможности помимо создания текстов и статей для блогов;

Обеспечивает бо́льшую настройку и персонализацию, чем некоторые другие инструменты для письма на основе ИИ.

Минусы:

Результаты могут не всегда соответствовать запрашиваемым параметрам;

Система иногда делает грамматические ошибки.

Сколько стоит: от 12,67$ в месяц Карты РФ не поддерживаются. Есть бесплатная версия (карта не требуется) с ограничением по числу генерируемых слов, но с доступом к 25+ языкам, 100+ AI шаблонам и инструменту по созданию посадочных страниц.

Looka

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Что это: Looka — это облачный инструмент для создания логотипов, который использует искусственный интеллект для создания индивидуальных логотипов для стартапов. Платформа предлагает широкий спектр вариантов дизайна, включая шрифты, значки и цвета.

Чем может помочь: создавать профессионально выглядящие логотипы за считаные минуты. Инструмент также предлагает набор для брендинга, который включает в себя графику для социальных сетей, дизайн визитных карточек и многое другое, чтобы помочь стартапам создать последовательную идентичность бренда.

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Плюсы:

Предлагает широкий спектр вариантов дизайна для создания логотипа;

Имеет автоматические предложения по дизайну, упрощающие создание профессионально выглядящих логотипов;

Можно скачивать логотипы в различных форматах (png, svg, eps, pdf) и управлять цветом фона;

Экономит время и усилия по сравнению с дизайном логотипа вручную;

Предоставляет набор для брендинга, помогающий создать brand kit.

Минусы:

Ограниченные возможности для креатива по сравнению с наймом профессионального дизайнера;

Ограниченные возможности настройки сложных элементов дизайна;

Предлагает всем пользователям одинаковые темплейты, поэтому дизайны могут повториться;

Не поддерживает 3D-логотипы;

Можно креативить, генерить и кастомизировать логотипы бесплатно, но за скачивание придется заплатить.

Сколько стоит: от 20$ Карты РФ не поддерживаются за скачивание лоуреза (логотипа в плохом разрешении), за хайрез (хорошее качество) придется заплатить уже единоразово 65$. Поиграть с системой можно бесплатно (карта не требуется).

Murf

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Что это: Murf AI предлагает облачную платформу преобразования текста в речь, которая позволяет пользователям создавать реалистичные озвучки для различных типов контента, таких как видео на YouTube, подкасты, демо продуктов и видео для онбординга, рекламные ролики, презентации, материалы для электронного обучения и аудиокниги.

Чем может помочь: сэкономить на всем процессе создания озвучки, начиная от поиска актеров, аренды звукозаписывающей студии и обработки готовой записи для использования, например, в рекламных целях.

Плюсы:

Предлагает более 120 голосов на 20+ языках;

Прямо внутри системы можно добавлять изображения, музыку и видео к своей озвучке и синхронизировать их все в одном месте;

Интеграция с Google Slides.

Минусы:

Не всегда хорошо работает инструмент «редактирования интонации»;

Некоторые голоса звучат очень «механически»;

Дорогой для индивидуального использования, но отлично подходит тем, кто постоянно нуждается в генерации высококачественной озвучки.

Сколько стоит: от 29$ в месяц Карты РФ не поддерживаются с возможностью скачивать файлы. Есть бесплатный доступ (карта не требуется), в который входит лимит на 10 минут для генерации озвучки и возможность делиться аудиодорожкой, но отсутствует возможность для скачивания.

Lumen 5

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Что это: Lumen 5 — это облачная платформа для создания видео, которая использует искусственный интеллект для создания привлекательных видеороликов для маркетинговых кампаний. Платформа имеет большое число предустановленных шаблонов, вариантов дизайна и обширную библиотеку видео.

Чем может помочь: быстро и качественно создавать видео для маркетинговых целей, превращать в несколько кликов посты из блога в видеоматериалы или трансформировать записи из Zoom в удобные клипы.

Плюсы:

Предлагает широкий спектр вариантов дизайна для создания видео, а также доступ к библиотеке картинок, видео футажей и музыке;

Автоматически предлагает дизайн, упрощающий создание профессионально выглядящих видеороликов;

Экономит время и силы по сравнению с созданием и редактированием видео вручную;

Интегрируется с популярными платформами социальных сетей (такими как Facebook* и «Нельзяграм») для удобного обмена видео.

Минусы:

Ограниченные возможности настройки по сравнению с наймом профессиональной команды видеопроизводства;

Ограниченные возможности настройки звука и музыки в видео;

В части случаев очень долго рендерится готовое видео.

Сколько стоит: от 29$ в месяц Карты РФ не поддерживаются за возможность скачивать получившиеся видео без водяных знаков и доступ к библиотеке. Потестировать систему можно бесплатно (карта не требуется) и даже скачать получившейся ролик, но с водяными знаками и в разрешении 720p.

В заключение следует отметить, что AI-решения могут быть невероятно полезны для стартапов, стремящихся улучшить свои маркетинговые кампании и обслуживание клиентов. Эти инструменты могут сэкономить время и усилия, а также обеспечить высококачественные результаты, оптимизированные для SEO и конверсии.

Однако важно помнить, что эти инструменты могут иметь ограничения, когда дело доходит до настройки и использования. Кроме того, цены могут сильно различаться в зависимости от выбранного инструмента и плана, поэтому важно тщательно оценить варианты, прежде чем переходить к конкретному варианту.

В целом инструменты на основе AI могут быть ценным активом для стартапов, стремящихся оптимизировать свои усилия и оставаться конкурентоспособными в сегодняшней быстро меняющейся бизнес-среде.

**принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

Иллюстрации предоставлены автором