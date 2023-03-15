Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

6 AI-решений для стартапа: чем искусственный интеллект может быть полезен бизнесу

Колонки
Юлия Доронина
Юлия Доронина

Эксперт по маркетингу и CMO международного IT-стартапа G-71 Inc.

Алина Алещенко

В быстро меняющемся мире стартапов время — ценный ресурс. Поскольку предприниматели сосредотачиваются на развитии своего бизнеса, им нужны эффективные и действенные инструменты, которые помогут им автоматизировать задачи, оптимизировать операции и повысить производительность. К счастью, достижения в области технологий искусственного интеллекта открыли целый новый мир возможностей для стартапов.

Юлия Доронина, эксперт по маркетингу и CMO международного IT-стартапа G-71 Inc., рассмотрела шесть полезных AI-решений, способных помочь стартапам в их нелегком пути построения эффективного маркетинга и стратегий роста, при этом значительно сэкономив.

6 AI-решений для стартапа: чем искусственный интеллект может быть полезен бизнесу

Содержание:

 

Copy.ai

Ссылка

Что это: Copy.ai — это облачный инструмент для копирайтинга, использующий искусственный интеллект для создания высококачественных маркетинговых текстов с минимальными усилиями. Инструмент анализирует пользовательский ввод и генерирует контент, оптимизированный для SEO и конверсии.

Платформа на базе искусственного интеллекта может генерировать широкий спектр вариантов контента, включая рекламные тексты, тексты для веб-сайтов, описания продуктов и многое другое. 

Чем может помочь: создать маркетинговые тексты за считаные минуты, включая формулирование миссии бренда, слогана, описание позиционирования и пр. Платформа использует алгоритмы обработки естественного языка (NLP) для анализа пользовательского ввода и создания контента, соответствующего тону и стилю бренда.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Плюсы:

  • Прост в использовании и не требует опыта копирайтинга;
  • Предлагает широкий спектр вариантов генерации контента, включая рекламные заголовки, тексты для рекламных кампаний, статьи для блога и пр.;
  • Экономит время и усилия по сравнению с написанием текста вручную;
  • Поддерживает более 100 типов контента;
  • Предоставляет высококачественные тексты, оптимизированные для SEO и увеличения конверсии. 

Минусы:

  • Ограниченные возможности настройки ожидаемого результата по сравнению с наймом профессионального копирайтера;
  • Результаты могут не всегда соответствовать конкретному tone of voice бренда;
  • Для создания лонгридов нужно предпринять много действий;
  • Присутствуют грамматические ошибки;
  • Наблюдаются небольшие подтормаживания системы. 

Сколько стоит: от $36 в месяцКарты РФ не поддерживаются, но есть бесплатный доступ (карта не требуется), который позволяет создавать неограниченное число проектов и генерить до 2000 слов в месяц.

 

Beautiful.ai 

Ссылка


Что это: Beautiful.ai — это облачный инструмент для презентаций, который предлагает широкий спектр профессионально разработанных шаблонов для различных отраслей и вариантов использования.

Он использует искусственный интеллект для анализа содержания презентации и предложения улучшений дизайна в режиме реального времени. Дизайнерский движок на базе искусственного интеллекта упрощает создание профессиональных слайдов даже для тех, у кого мало опыта в дизайне. 

Читайте по теме:

Пять нейросетей, которые раскрасят ваши фотографии

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Чем может помочь: создать визуально привлекательные презентации. С Beautiful.ai стартапы могут сэкономить время и усилия, при этом создавая высококачественные презентации, которые эффективно донесут их идеи и сообщения.

Плюсы:

  • Предлагает широкий спектр шаблонов для разных отраслей и вариантов использования, включая шаблоны для питчдеков, go-to-market стратегий, инвестиционных презентаций и пр.;
  • Автоматически предлагает дизайн, упрощая создание профессиональных слайдов;
  • Обеспечивает совместную работу в режиме реального времени, что упрощает работу над презентациями с членами команды;
  • Интегрируется с популярными инструментами, такими как Google Диск и Dropbox.

Минусы:

  • Для запуска пробной версии нужно ввести данные картыКарты РФ не поддерживаются;
  • Ограниченная библиотека изображений;
  • Из-за того, что приложение облачное, иногда наблюдаются зависания системы, связанные со скоростью интернета. 

Сколько стоит: от $12 в месяц. Есть бесплатный 14-дневный пробный период с ограниченными функциями (требуется картаКарты РФ не поддерживаются).

 

WriteSonic

Ссылка

Что это: WriteSonic — еще одна облачная платформа, заточенная на создание контента. В отличие от Copy AI, который предлагает с помощью своего инструмента Wizard генерить блоки будущей статьи без возможности кастомизации, WriteSonic — полностью настраиваемый инструмент, способный создавать за считаные секунды лонгриды и другие текстовые форматы. 

Чем может помочь: не только создавать статьи для блога, но и перефразировать тексты, писать контент для рекламных кампаний в Facebook* Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, генерировать идеи для YouTube видео, формировать пресс-релизы, адаптировать материалы под формулу AIDA, а также расширять короткие тексты под заданные параметры по числу знаков.

Плюсы:

  • Разнообразные функциональные возможности помимо создания текстов и статей для блогов;
  • Обеспечивает бо́льшую настройку и персонализацию, чем некоторые другие инструменты для письма на основе ИИ.

Минусы:

  • Результаты могут не всегда соответствовать запрашиваемым параметрам;
  • Система иногда делает грамматические ошибки. 

Сколько стоит: от 12,67$ в месяцКарты РФ не поддерживаются. Есть бесплатная версия (карта не требуется) с ограничением по числу генерируемых слов, но с доступом к 25+ языкам, 100+ AI шаблонам и инструменту по созданию посадочных страниц.

 

Looka

Ссылка

Что это: Looka — это облачный инструмент для создания логотипов, который использует искусственный интеллект для создания индивидуальных логотипов для стартапов. Платформа предлагает широкий спектр вариантов дизайна, включая шрифты, значки и цвета. 

Чем может помочь: создавать профессионально выглядящие логотипы за считаные минуты. Инструмент также предлагает набор для брендинга, который включает в себя графику для социальных сетей, дизайн визитных карточек и многое другое, чтобы помочь стартапам создать последовательную идентичность бренда. 

Читайте также:

Кому в России с ChatGPT хорошо

Нейросети в PR: 9 вариантов, как их использовать

Плюсы:

  • Предлагает широкий спектр вариантов дизайна для создания логотипа;
  • Имеет автоматические предложения по дизайну, упрощающие создание профессионально выглядящих логотипов;
  • Можно скачивать логотипы в различных форматах (png, svg, eps, pdf) и управлять цветом фона;
  • Экономит время и усилия по сравнению с дизайном логотипа вручную;
  • Предоставляет набор для брендинга, помогающий создать brand kit.

Минусы:

  • Ограниченные возможности для креатива по сравнению с наймом профессионального дизайнера;
  • Ограниченные возможности настройки сложных элементов дизайна;
  • Предлагает всем пользователям одинаковые темплейты, поэтому дизайны могут повториться;
  • Не поддерживает 3D-логотипы;
  • Можно креативить, генерить и кастомизировать логотипы бесплатно, но за скачивание придется заплатить. 

Сколько стоит: от 20$Карты РФ не поддерживаются за скачивание лоуреза (логотипа в плохом разрешении), за хайрез (хорошее качество) придется заплатить уже единоразово 65$. Поиграть с системой можно бесплатно (карта не требуется).

 

Murf

Ссылка


Что это: Murf AI предлагает облачную платформу преобразования текста в речь, которая позволяет пользователям создавать реалистичные озвучки для различных типов контента, таких как видео на YouTube, подкасты, демо продуктов и видео для онбординга, рекламные ролики, презентации, материалы для электронного обучения и аудиокниги. 

Чем может помочь: сэкономить на всем процессе создания озвучки, начиная от поиска актеров, аренды звукозаписывающей студии и обработки готовой записи для использования, например, в рекламных целях. 

Плюсы:

  • Предлагает более 120 голосов на 20+ языках;
  • Прямо внутри системы можно добавлять изображения, музыку и видео к своей озвучке и синхронизировать их все в одном месте;
  • Интеграция с Google Slides.

Минусы:

  • Не всегда хорошо работает инструмент «редактирования интонации»;
  • Некоторые голоса звучат очень «механически»;
  • Дорогой для индивидуального использования, но отлично подходит тем, кто постоянно нуждается в генерации высококачественной озвучки. 

Сколько стоит: от 29$ в месяцКарты РФ не поддерживаются с возможностью скачивать файлы. Есть бесплатный доступ (карта не требуется), в который входит лимит на 10 минут для генерации озвучки и возможность делиться аудиодорожкой, но отсутствует возможность для скачивания.

 

Lumen 5

Ссылка

Что это: Lumen 5 — это облачная платформа для создания видео, которая использует искусственный интеллект для создания привлекательных видеороликов для маркетинговых кампаний. Платформа имеет большое число предустановленных шаблонов, вариантов дизайна и обширную библиотеку видео. 

Чем может помочь: быстро и качественно создавать видео для маркетинговых целей, превращать в несколько кликов посты из блога в видеоматериалы или трансформировать записи из Zoom в удобные клипы. 

Плюсы:

  • Предлагает широкий спектр вариантов дизайна для создания видео, а также доступ к библиотеке картинок, видео футажей и музыке;
  • Автоматически предлагает дизайн, упрощающий создание профессионально выглядящих видеороликов;
  • Экономит время и силы по сравнению с созданием и редактированием видео вручную;
  • Интегрируется с популярными платформами социальных сетей (такими как Facebook* и «Нельзяграм») для удобного обмена видео.

Минусы:

  • Ограниченные возможности настройки по сравнению с наймом профессиональной команды видеопроизводства;
  • Ограниченные возможности настройки звука и музыки в видео;
  • В части случаев очень долго рендерится готовое видео.

Сколько стоит: от 29$ в месяцКарты РФ не поддерживаются за возможность скачивать получившиеся видео без водяных знаков и доступ к библиотеке. Потестировать систему можно бесплатно (карта не требуется) и даже скачать получившейся ролик, но с водяными знаками и в разрешении 720p. 

В заключение следует отметить, что AI-решения могут быть невероятно полезны для стартапов, стремящихся улучшить свои маркетинговые кампании и обслуживание клиентов. Эти инструменты могут сэкономить время и усилия, а также обеспечить высококачественные результаты, оптимизированные для SEO и конверсии.

Однако важно помнить, что эти инструменты могут иметь ограничения, когда дело доходит до настройки и использования. Кроме того, цены могут сильно различаться в зависимости от выбранного инструмента и плана, поэтому важно тщательно оценить варианты, прежде чем переходить к конкретному варианту.

В целом инструменты на основе AI могут быть ценным активом для стартапов, стремящихся оптимизировать свои усилия и оставаться конкурентоспособными в сегодняшней быстро меняющейся бизнес-среде.

**принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
Иллюстрации предоставлены автором

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сооснователь дубайского сервиса доставки YallaMarket учредил новую компанию с IT-сервисами для ресторанов
  2. 2 Как безопасно перевести деньги поставщику в Китай. Нюансы оплаты в 2023
  3. 3 30+ полезных инструментов для зарубежного фриланса
  4. 4 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
  5. 5 Что учесть, чтобы грамотно презентовать продукт Web 3.0
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

16 марта 2023

Российский венчурный форум

17 марта 2023

ART TEAM

17 марта 2023

Investment Readiness Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ