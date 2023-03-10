Пять нейросетей, которые раскрасят ваши фотографии

RB.RU продолжает исследовать возможности нейросетей и сегодня расскажет о пяти проектах с ИИ, которые помогут раскрасить ч/б-фото онлайн.

До этого одним из немногих сервисов с такой функцией был Colorize — проект российского разработчика и предпринимателя Александра Кожевина.

В октябре 2022 года один из сотрудников Google, французский художник Эмиль Валлнер, презентовал сервис Palette — этот инструмент на основе искусственного интеллекта превращает черно-белые фотографии в цветные.

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MyHeritage — генеалогический онлайн-сервис, который предоставляет множество инструментов для работы со старыми снимками. Их самый популярный проект — DeepNostalgia, позволяет оживлять людей на фотографиях с помощью технологий машинного обучения.

Позже сервис запустил еще и функцию озвучки фото. Пользователю нужно загрузить фотографию человека и небольшой текст-рассказ, написанный от первого лица. Как и в DeepNostalgia, нейросеть «оживит» фотографию и сгенерирует видеоряд.

Повествование будет вестись говорящим портретом человека и дополнится фотографиями, иллюстрирующими различные жизненные события.

Технология раскрашивания фотографий приобретена у проекта DeOldify и также основана на машинном обучении. Нейросеть не только раскрашивает черно-белые фото, но и восстанавливает цвета на старых снимках, добавляя им яркость и четкость.

Раскрашивание ч/б-фото с помощью MyHeritage

Как отмечено на самом сайте, модель была обучена более чем на миллионе фотографий-близнецов, однако «в некоторых случаях технология не в состоянии определить, какими были цвета на самом деле (например, цвета определённых предметов одежды), и это может приводить к неточностям в реконструкции цветовой палитры».

Стоимость: все вышеописанные функции MyHeritage бесплатны, но чтобы ими воспользоваться нужно пройти регистрацию (также бесплатна). Все фотографии незарегестрированных пользователей автоматически удаляются.

Российский сервис Colorize окрашивает не только фотографии, но и видео. Еще одна функция проекта — восстановление фото: нейросеть убирает на старых снимках заломы, шумы, размытость лиц и добавляет им четкость и резкость.

Наша команда протестировала сервис, сначала преобразив цветное фото в черно-белое, а затем загрузив его в нейросеть. Инструмент избегает добавления на снимок ярких цветов, однако довольно точно воспроизвел цвет дерева, мебели, зелени и предметов (в нашем случае это были свечи, склянки и прочая утварь).

Раскрашивание ч/б-фото с помощью сервиса Colorize

По итогу снимок можно назвать цветным, но просто в бежевато-коричневых тонах.

Со второй фотографией, которую мы загрузили в Colorize, сервис справился хуже. На снимке изображен лесной кот из Московского зоопарка. Нейросеть не только не раскрасила кота в характерный буроватый оттенок, но и оставила черно-белой сырую землю на заднем плане снимка.

Раскрашивание ч/б-фото с помощью сервиса Colorize

В итоге снимок просто стал желтоватым.

Стоимость: пользователь бесплатно может обработать три фотографии (на результатах будет размещена крупная вотермарка). После ему придется оплатить один из пакетов — на 60, 450 и три тысячи фото. Стоимость варьируется от 600 до 7 990 рублей.

Раскрасить 15-минутное видео будет стоить $30, а за пять часов придется заплатить уже $300.

Как заявлено на самом сайте проекта, инструмент для раскраски ч/б-фото Palette используют в компании Netflix Original.

В отличие от своих конкурентов, сервис не только бесплатен, но и не требует предварительной регистрации. Он позволяет раскрашивать и фотографии, и видео.

Для сравнения мы загрузили те же фотографии, что и в предыдущий сервис. Результаты получились намного более впечатляющие.

Так, лесной кот получил свою естественную окраску и даже характерные для вида зелено-голубые глаза. Фон также был проработан более детально. Единственным недостатком работы нейросети стал желтый в некоторых местах снег.

Раскрашивание ч/б-фото с помощью с помощью Palette

Интересно, что у сервиса есть настраиваемые фильтры (как в приложениях для обработки фотографий). В зависимости от фильтра фотография будет раскрашена в определенных тонах с определенной яркостью красок. Например, фильтр «Лавандовый закат» избавил снег от желтизны и придал снимку наибольшую схожесть с оригиналом.

Лавандовый фильтр

Обработка второй фотографии также была намного более детализирована и цветы приобрели свои реалистичные цвета. К тому же, расширилась палитра используемых цветов — на этой обработанной фотографии уже видны синие, фиолетовые и нежно-розовые оттенки.

Раскрашивание ч/б-фото с помощью Palette

Стоимость: бесплатно.

PicWish — фоторедактор с искусственным интеллектом, который предоставляет множество инструментов для работы с фотографиями. Вот некоторые их них:

Улучшитель фото (повышающий качество изображения);

Удаление фото;

Удаление объектов с фото;

Преобразование картинки в текст;

Раскраска черно-белых фотографий.

С раскрашиванием фотографий PicWish справился хуже, чем остальные редакторы — на всех загруженных фотографиях отсутствовал какой-либо цвет, кроме коричневых оттенков.

Раскрашивание ч/б-фото с помощью PicWish

Стоимость: протестировать все функции можно бесплатно.

Еще один фоторедактор с большим количеством ИИ-инструментов для обработки фотографий.

Он может удалять фон и отдельные объекты на фото и видео, подставлять подходящий для предмета фон, создавать мультяшные аватары, генерировать изображения, анимировать изображения и многое другое.

С раскраской черно-белых фотографий редактор справился определенно лучше, чем PicWish, но хуже Palette.

Мы загрузили фотографию цветочного магазина и результат обработки похож на работу Colorize.

Раскрашивание ч/б-фото с помощью Cutout

Дополнительно мы обработали черно-белое фото семьи, и по результату видно, что некоторые фрагменты снимка (например, ноги и руки пары) остались черно-белыми. При этом задний фон раскрашен намного более детально и максимально схож с настоящим изображением.

Раскрашивание ч/б-фото с помощью Cutout

Стоимость: бесплатно пользователь может обработать только два изображения. За регистрацию можно получить еще две бесплатные обработки. 20 изображений будут стоить $5.

Изображение для обложки было сгенерировано нейросетью Midjourney