Пять нейросетей, которые раскрасят ваши фотографии
В октябре 2022 года один из сотрудников Google, французский художник Эмиль Валлнер, презентовал сервис Palette — этот инструмент на основе искусственного интеллекта превращает черно-белые фотографии в цветные.
До этого одним из немногих сервисов с такой функцией был Colorize — проект российского разработчика и предпринимателя Александра Кожевина.
RB.RU продолжает исследовать возможности нейросетей и сегодня расскажет о пяти проектах с ИИ, которые помогут раскрасить ч/б-фото онлайн.
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23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента
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MyHeritage
MyHeritage — генеалогический онлайн-сервис, который предоставляет множество инструментов для работы со старыми снимками. Их самый популярный проект — DeepNostalgia, позволяет оживлять людей на фотографиях с помощью технологий машинного обучения.
Позже сервис запустил еще и функцию озвучки фото. Пользователю нужно загрузить фотографию человека и небольшой текст-рассказ, написанный от первого лица. Как и в DeepNostalgia, нейросеть «оживит» фотографию и сгенерирует видеоряд.
Повествование будет вестись говорящим портретом человека и дополнится фотографиями, иллюстрирующими различные жизненные события.
Технология раскрашивания фотографий приобретена у проекта DeOldify и также основана на машинном обучении. Нейросеть не только раскрашивает черно-белые фото, но и восстанавливает цвета на старых снимках, добавляя им яркость и четкость.
Раскрашивание ч/б-фото с помощью MyHeritage
Как отмечено на самом сайте, модель была обучена более чем на миллионе фотографий-близнецов, однако «в некоторых случаях технология не в состоянии определить, какими были цвета на самом деле (например, цвета определённых предметов одежды), и это может приводить к неточностям в реконструкции цветовой палитры».
Стоимость: все вышеописанные функции MyHeritage бесплатны, но чтобы ими воспользоваться нужно пройти регистрацию (также бесплатна). Все фотографии незарегестрированных пользователей автоматически удаляются.
Colorize
Российский сервис Colorize окрашивает не только фотографии, но и видео. Еще одна функция проекта — восстановление фото: нейросеть убирает на старых снимках заломы, шумы, размытость лиц и добавляет им четкость и резкость.
Наша команда протестировала сервис, сначала преобразив цветное фото в черно-белое, а затем загрузив его в нейросеть. Инструмент избегает добавления на снимок ярких цветов, однако довольно точно воспроизвел цвет дерева, мебели, зелени и предметов (в нашем случае это были свечи, склянки и прочая утварь).
Раскрашивание ч/б-фото с помощью сервиса Colorize
По итогу снимок можно назвать цветным, но просто в бежевато-коричневых тонах.
Со второй фотографией, которую мы загрузили в Colorize, сервис справился хуже. На снимке изображен лесной кот из Московского зоопарка. Нейросеть не только не раскрасила кота в характерный буроватый оттенок, но и оставила черно-белой сырую землю на заднем плане снимка.
Раскрашивание ч/б-фото с помощью сервиса Colorize
В итоге снимок просто стал желтоватым.
Стоимость: пользователь бесплатно может обработать три фотографии (на результатах будет размещена крупная вотермарка). После ему придется оплатить один из пакетов — на 60, 450 и три тысячи фото. Стоимость варьируется от 600 до 7 990 рублей.
Раскрасить 15-минутное видео будет стоить $30, а за пять часов придется заплатить уже $300.
Palette
Как заявлено на самом сайте проекта, инструмент для раскраски ч/б-фото Palette используют в компании Netflix Original.
В отличие от своих конкурентов, сервис не только бесплатен, но и не требует предварительной регистрации. Он позволяет раскрашивать и фотографии, и видео.
Для сравнения мы загрузили те же фотографии, что и в предыдущий сервис. Результаты получились намного более впечатляющие.
Так, лесной кот получил свою естественную окраску и даже характерные для вида зелено-голубые глаза. Фон также был проработан более детально. Единственным недостатком работы нейросети стал желтый в некоторых местах снег.
Раскрашивание ч/б-фото с помощью с помощью Palette
Интересно, что у сервиса есть настраиваемые фильтры (как в приложениях для обработки фотографий). В зависимости от фильтра фотография будет раскрашена в определенных тонах с определенной яркостью красок. Например, фильтр «Лавандовый закат» избавил снег от желтизны и придал снимку наибольшую схожесть с оригиналом.
Лавандовый фильтр
Обработка второй фотографии также была намного более детализирована и цветы приобрели свои реалистичные цвета. К тому же, расширилась палитра используемых цветов — на этой обработанной фотографии уже видны синие, фиолетовые и нежно-розовые оттенки.
Раскрашивание ч/б-фото с помощью Palette
Стоимость: бесплатно.
PicWish
PicWish — фоторедактор с искусственным интеллектом, который предоставляет множество инструментов для работы с фотографиями. Вот некоторые их них:
- Улучшитель фото (повышающий качество изображения);
- Удаление фото;
- Удаление объектов с фото;
- Преобразование картинки в текст;
- Раскраска черно-белых фотографий.
С раскрашиванием фотографий PicWish справился хуже, чем остальные редакторы — на всех загруженных фотографиях отсутствовал какой-либо цвет, кроме коричневых оттенков.
Раскрашивание ч/б-фото с помощью PicWish
Стоимость: протестировать все функции можно бесплатно.
Cutout.pro
Еще один фоторедактор с большим количеством ИИ-инструментов для обработки фотографий.
Он может удалять фон и отдельные объекты на фото и видео, подставлять подходящий для предмета фон, создавать мультяшные аватары, генерировать изображения, анимировать изображения и многое другое.
С раскраской черно-белых фотографий редактор справился определенно лучше, чем PicWish, но хуже Palette.
Мы загрузили фотографию цветочного магазина и результат обработки похож на работу Colorize.
Раскрашивание ч/б-фото с помощью Cutout
Дополнительно мы обработали черно-белое фото семьи, и по результату видно, что некоторые фрагменты снимка (например, ноги и руки пары) остались черно-белыми. При этом задний фон раскрашен намного более детально и максимально схож с настоящим изображением.
Раскрашивание ч/б-фото с помощью Cutout
Стоимость: бесплатно пользователь может обработать только два изображения. За регистрацию можно получить еще две бесплатные обработки. 20 изображений будут стоить $5.
Изображение для обложки было сгенерировано нейросетью Midjourney
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