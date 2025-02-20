C‑level‑должности: кто такие CEO, СTO, CFO, COO, CCO и какие функции в компании выполняют

В статье узнаете, что такое C-level должность.

В мире бизнеса принято разделять роли по направлениям, благодаря чему можно продуктивно управлять и долгосрочно развивать компанию. Эти роли принято обозначать с помощью терминов C-level, где каждая позиция отвечает за свой сектор деятельности.

Что такое C-level

Руководители принимают решения и формируют стратегию развития организации. Их называют C-level — это топ-менеджеры, которые занимают высшие посты в организации.

Название категории происходит от английской буквы «C» (Chief), которая обозначает руководящую должность, а level — значит «уровень».

Главное качество этих людей — способность мыслить стратегически.

В отличие от руководителей среднего звена, они не только следят за тем, как выполняются задачи, а формируют курс организации.

Если представить бизнес как корабль, то C-level — это капитанский мостик, где вырабатываются главные решения. Они определяют, куда плыть, когда менять маршрут и какие ресурсы для этого использовать.

Основные C-level-должности

В корпоративной структуре топ-менеджеры на должностях C-level управляют стратегией, финансами, технологиями и другими направлениями.

Рассмотрим главные позиции, которые входят в эту категорию:

CEO аббревиатура от англ. «Chief Executive Offic — генеральный директор. Главное лицо компании, принимает стратегические решения. Развивает бизнес, взаимодействует с инвесторами и партнерами. CFO от англ. «Chief Financial Officer» — финансовый директор. Контролирует денежные потоки, инвестиции, бюджет и финансовую устойчивость организации. Разрабатывает стратегии роста с учетом экономических показателей. COO от англ. «Chief Operating Officer» — операционный директор. Следит за внутренними процессами фирмы, оптимизирует работу подразделений, улучшает качество бизнес-процессов. CTO от англ. «Chief Technology Officer» — технический директор. Отвечает за технологии, инновации, разработку продуктов и информационную безопасность. Определяет технологическое развитие предприятия. CMO от англ. «Chief Marketing Officer» — директор по маркетингу. Формирует стратегию продвижения бренда, анализирует рынок, разрабатывает рекламные кампании и управляет взаимодействием с клиентами. CHRO от англ. «Chief Human Resources Officer» — директор по персоналу. Отвечает за корпоративную культуру, подбирает сотрудников, мотивирует персонала и развивает HR-стратегии. CIO от англ. «Chief Information Officer» — директор по информационным технологиям. Обеспечивает управление IT-инфраструктурой компании, отвечает за цифровую трансформацию и внедряет современные решения. CDO от англ. «Chief Data Officer» — директор по данным. Курирует работу с большими данными, анализирует информацию для того, чтобы улучшить бизнес-процессы и разработать стратегию на основе аналитики. CSO от англ. «Chief Strategy Officer» — директор по стратегии. Формирует долгосрочные планы, изучает тренды рынка и разрабатывает конкурентные преимущества организации.

Каждая C-level-должность отвечает за определенный аспект бизнеса, но все вместе они создают управленческую систему, которая определяет успех фирмы.

CEO Chief Executive Officer — глава компании

Первостепенная обязанность главы — сформировать долгосрочные цели и приоритеты организации, определить направления развития и показатели успеха.

Ceo должен:

Управлять операционной деятельностью. Координировать работу высшего руководства и подразделений, вести контроль за тем, как исполняются стратегические планы и оперативно решаются задачи. Принимать управленческие решения. Рассматривать и утверждать инициативы, инвестиционные проекты и бюджетные вопросы. Определять направления развития на основе анализа рыночных трендов и внутренних данных. Руководить финансами. Ceo важно совместно работать с финансовым директором для того, чтобы обеспечить стабильность и рост компании. Взаимодействовать с советом директоров. Регулярно информировать о состоянии дел и перспективах компании. Обсуждать стратегические инициативы и получать поддержку на высшем уровне. Представлять компанию на внешнем рынке. Устанавливать и развивать деловые связи, переговоры с инвесторами, партнерами и клиентами. Формировать позитивный имидж и продвигать бренд. Вести контроль рисков. Выявлять угрозы для бизнеса и разрабатывать меры, чтобы их снизить. Постоянно анализировать внешнюю и внутреннюю среду для того, чтобы адаптировать стратегию.

Еще CEO устанавливает корпоративные ценности, принципы и стандарты работы. Мотивирует команду, создает условия для профессионального роста сотрудников.

CFO Chief Financial Officer — ответственный за финансы

Функция CFO — определить вектор финансовой политики. То есть, формировать план того, как сохранить и приумножить денежные ресурсы и расставить приоритеты в инвестиционных решениях.

А еще:

Следить за тем, как поступают и расходуются деньги организации. Расставлять акценты в том, как распределяются активы.

Расставлять акценты в том, как распределяются активы. Установить финансовые рамки и цели на ближайший период. Расставить приоритеты в расходах и планировать будущие вложения.

Расставить приоритеты в расходах и планировать будущие вложения. Выявить угрозы для капиталовложений. Принять меры для того, чтобы смягчить негативное воздействие неблагоприятных факторов.

Принять меры для того, чтобы смягчить негативное воздействие неблагоприятных факторов. Представить финансовую картину компании партнерам. Заключать договоренности, которые способствуют росту доверия.

CFO сравнивает показатели доходов и расходов с запланированными значениями и выявляет сильные и слабые стороны для того, чтобы корректировать курс.

COO Chief Operating Officer — исполнительный директор

Что делает исполнительный директор:

Руководит внутренними процессами. Связывает подразделения, стремится к совершенству рабочих потоков, устраняет разрывы в коммуникации. Определяет краткосрочные задачи. Переводит цели в конкретные шаги. Расставляет приоритеты, благодаря которым можно оперативно реагировать на вызовы рынка. Стимулирует диалог между командами, чтобы быстро принимать решения. Создает условия для свободного потока идей внутри компании. Выступает связующим звеном. Соединяет стратегические установки руководства с практическими действиями на местах. Обеспечивает единство подходов при реализации планов. Решает оперативные проблемы. Быстро устраняет сбои, которые возникают в работе подразделений. Распределяет ресурсы. Определяет потребности команд и направляет материальные и человеческие активы в правильное русло. Гарантирует, что каждая часть бизнеса получает то, что необходимо для успеха.

CMO Chief Marketing Officer — директор по маркетингу

Перечень обязанностей CMO:

Сформировать маркетинговую стратегию. Выбрать вектор продвижения бренда, задать направление работы с потребителями. Установить приоритеты в развитии имиджа компании. Изучить рыночную конъюнктуру. Провести детальное исследование целевой аудитории, определить ее потребности. Выявить конкурентные преимущества, опираясь на данные о трендах. Разработать рекламные кампании. Подобрать инструменты продвижения, создать сообщения, которые цепляют. Привлечь внимание потребителей через разнообразные каналы коммуникации. Наладить обратную связь с клиентами. Использовать информацию от клиентов для того, чтобы скорректировать стратегию продвижения товаров или услуг бизнеса. Синхронизировать усилия маркетинга и коммерции, оперативно внедрять маркетинговые решения в практику. Контролировать мероприятия. Оценить результативность инициатив, сверять показатели с запланированными целями.

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CSO Chief Security Officer — директор по безопасности

Перечень обязанностей специалиста на должности директора по безопасности:

Анализировать угрозы и слабые места. Выбирать методы охраны компании, руководствуясь девизом «безопасность превыше всего».

Выбирать методы охраны компании, руководствуясь девизом «безопасность превыше всего». Следить за состоянием IT-среды, охранять конфиденциальные данные.

охранять конфиденциальные данные. Организовывать мероприятия по защите сотрудников и имущества.

Устанавливать контакты с правоохранительными органами и экспертами в области безопасности. Согласовывать действия с внешними специалистами для того, чтобы оперативно реагировать на угрозы.

Согласовывать действия с внешними специалистами для того, чтобы оперативно реагировать на угрозы. Проверять, выполнены ли установленные нормы и требования. Внедрять правила и процедуры, благодаря которым корпоративная целостность сохраняется.

Внедрять правила и процедуры, благодаря которым корпоративная целостность сохраняется. Оперативно устранять последствия нарушений в охране. Принимать меры, чтобы восстановить нормальное состояние дел после того, как возникло ЧП.

Каждая из этих задач помогает Security Officer сохранить целостность компании, ведь «лучше предотвратить, чем потом лечить».

CTO Chief Technical Officer — технический директор

Человек на должности CTO стоит на передовой технологического развития компании, ведь «кто владеет технологиями, тот управляет будущим».

Ниже приведен перечень обязанностей технического директора:

Развивать технологические стратегии. Определять направления технического прогресса компании. Выбирать технологии, которые способствуют росту бизнеса. Вести контроль за разработкой продуктов. Обеспечивать соответствие технических решений бизнес-целям. Координировать команды разработчиков, инженеров и IT-специалистов. Обеспечивать бесперебойную работу IT-инфраструктуры. Контролировать надежность серверов, сетей и ПО. Предотвращать технические сбои, внедрять устойчивые системы защиты. Внедрять инновации. Искать и тестировать передовые технологические решения. Ускорять процессы автоматизации и цифровой трансформации. Управлять техническими рисками. Оценивать угрозы, связанные с кибербезопасностью и устаревшими технологиями. Обучать команду. Поддерживать профессиональный рост сотрудников IT-отдела. Внедрять методики работы и передавать практики.

Cto объединяет усилия IT-отдела, маркетинга, продаж и финансового блока.

CIO Chief Information Officer — главный по IT

Это связующее звено между технологиями и бизнесом. Ниже приведен перечень обязанностей по должности руководителя IT-направления:

Определять курс развития информационных технологий в компании. Выбирать программные решения, которые соответствуют бизнес-целям.

Выбирать программные решения, которые соответствуют бизнес-целям. Контролировать работу серверов, баз данных и сетевого оборудования.

Обеспечивать безопасность корпоративных данных. Внедрять системы защиты от киберугроз.

Внедрять системы защиты от киберугроз. Автоматизировать рабочие процессы, сокращать издержки. Внедрять инструменты, которые повышают производительность сотрудников.

Внедрять инструменты, которые повышают производительность сотрудников. Оценивать проекты на соответствие стратегии компании. Контролировать технические задачи.

Контролировать технические задачи. Следить за новыми IT-трендами и вовремя модернизировать устаревшие решения.

Повышать цифровую грамотность персонала и внедрять новые технологии через систему внутреннего обучения.

CCO Chief Commercial Officer — коммерческий директор

CCO — должность архитектора доходов компании, для него прибыль — это результат грамотной стратегии.

Обязанности коммерческого директора:

Определять вектор роста продаж и прибыли. Формировать конкурентные преимущества компании.

Формировать конкурентные преимущества компании. Следить за тем, как выполняют планы по выручке, повышать конверсию клиентов.

повышать конверсию клиентов. Формировать стратегию лояльности клиентов на основе их предпочтений.

Синхронизировать отдел маркетинга и продаж и анализировать качество рекламных кампаний.

и анализировать качество рекламных кампаний. Привлекать стратегических партнеров для роста компании. Взаимодействовать с инвесторами, формировать привлекательный имидж бизнеса.

Взаимодействовать с инвесторами, формировать привлекательный имидж бизнеса. Разрабатывать оптимальные модели цен. Балансировать между рыночными условиями и рентабельностью.

CFO оценивает выручку, маржинальность, долю рынка и внедряет решения, которые повысят финансовые результаты.

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Как стать успешным C-level руководителем

Для этого необходимо сочетать лидерские качества, экспертные знания, а также:

Развивать стратегическое видение. Думать на несколько шагов вперед, предвидеть риски и возможности. Определять приоритеты, которые влияют на долгосрочный успех компании. Уметь принимать решения. Анализировать ситуацию, основываясь на данных, а не эмоциях. Быстро адаптироваться к изменениям рынка. Уметь вдохновлять команду. Формировать сильную корпоративную культуру. Мотивировать сотрудников, продвигать по должности и создавать атмосферу доверия. Обладать высокой финансовой грамотностью. Понимать, как работают денежные потоки и механизмы инвестирования. Уметь оценивать прибыльность решений и их влияние на бизнес. Строить прочные деловые связи. Налаживать отношения с инвесторами, партнерами и клиентами. Управлять временем и ресурсами. Делегировать задачи, сфокусироваться на стратегических вопросах. Быть гибким и готовым к переменам. Опережать тренды, а не догонять их. Постоянно обучаться, изучать новые технологии и подходы.

Заключение

С-level руководители задают стратегический курс организации. В крупных компаниях России должности распределены между топ-менеджерами, где CEO отвечает за общее руководство, CFO контролирует финансы, а COO, как исполнительный директор, управляет операционной деятельностью.

CTO следит за технологическим развитием, а CMO (Chief Marketing Officer) курирует маркетинговые стратегии.

В таких должностях, как CEO и CMO, требуется не только стратегическое мышление, но и умение взаимодействовать с другими подразделениями.

Каждая из этих должностей несет ответственность за различные аспекты бизнеса. Chief Security защищает данные, а Chief Marketing разрабатывает имиджевые кампании. В организациях CEO подчиняется совету директоров, а распределение обязанностей между должностями позволяет продуктивно управлять компанией.

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