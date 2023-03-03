Финансовым директором «Авито» стал выходец из компании-акционера «Магнита»

Финансовым директором (CFO) «Авито» назначен Сергей Пивень, который ранее занимал управляющие позиции в компании «Марафон Групп» — основном акционере ритейлера «Магнит». Об изменениях RB.RU сообщил представитель «Авито».
Пивень вступил в должность CFO с 1 марта. По словам самого топ-менеджера, его основными задачами в новой роли станут «совершенствование процессов планирования и помощь в эффективной аллокации ресурсов».
Сергей Пивень. Фото: «Авито»
В период с 2019 по 2022 год Пивень занимал управляющие позиции в «Марафон Групп». С 2015 по 2019 год руководил одним из крупнейших фармдистрибуторов России «СИА Интернейшнл», также работал в «Альфа-Групп», А1, X5 Group, Ford Motor Co. в Кельне.
«Авито» с октября 2022 года владеет Kismet Capital Group Ивана Таврина. Число активных объявлений на площадка превышает 137 млн, ежемесячная аудитория достигает 60 млн пользователей.
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