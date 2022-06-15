Прокладываем путь от новичка до финансового директора: с чего начать?

О том, какими навыками должен обладать финансист и как устроиться на работу в компанию мечты, рассказывает Денис Дубовцев, финансовый директор сервиса «Сравни» .

Дорасти до финасового директора — довольно-таки сложная задача, потому что не каждый начинающий специалист понимает, с чего начать строить собственную карьеру.

Содержание:

Зачем идти в финансы и как новичку выбрать компанию мечты?

Чтобы быстрее изучить индустрию изнутри, рекомендую начать работать, еще будучи студентом. Я стал трудиться со второго курса — это помогло набраться опыта и системно подойти к карьере.

В 20 лет задумался о том, что меня привлекает банковский сектор, а именно сотрудничество с корпоративным бизнесом. Он предполагает работу со средними и крупными компаниями, а значит, самые интересные и масштабные кейсы.

Кроме того, меня прельщала надежность и стабильность этого сегмента. Запрос на банковские услуги и кредитование у значительной части игроков остается даже в самые трудные времена.

Для старта карьеры в индустрии финансов или финтеха я советую новичкам сперва отобрать для себя топ-20 или топ-30 компаний. Поскольку позиции в секторе закрываются довольно быстро, у вас должны быть запасные варианты.

Часто начинающие соискатели допускают грубую ошибку — рассылают одно и то же резюме и сопроводительное письмо в ответ на все вакансии. Это сильно сокращает шансы получить желаемую работу.

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Опытные рекрутеры сразу определят шаблонную рассылку. Они могут подумать, что работа в их компании для вас не приоритет, поэтому постарайтесь кастомизировать каждое письмо.

Учитывайте специфику планируемого места работы и задачи, которые требует вакансия. Вы должны убедить рекрутера, что именно ваши навыки и образование будут значимыми для компании.

В моем случае необходимые знания дала программа «Антикризисное управление» Государственного университета управления. Там я освоил все самые основные юридические и финансовые навыки. Для первого места работы я выбрал место, на котором можно было реализовать свои умения лучше всего.

Вакансией с наибольшим потенциалом для меня была позиция специалиста в «Международном Московском Банке» (переименован в «ЮниКредит Банк» с 2007 года). В итоге за пять лет работы я вырос до главного эксперта в подразделении по работе с крупными корпоративными клиентами.

Затем получил приглашение в Нидерланды, в дочерний банк «Альфа-групп». Здесь пригодился опыт работы в банке с международными акционерами в рамках деятельности в «Международном Московском Банке».

Куда пойти учиться и как устроиться на первую работу?

Чтобы получить необходимые навыки в финансовой сфере, стоит пройти классические университетские программы. Они дают базу для работы с финансовыми моделями и анализом, статистикой, бухучетом, инвестиционными стратегиями и т. д.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Вуз готовит специалистов по разным направлениям в финансовой отрасли. Выпускники могут пройти практику в «Сбере», «Роснано» и других крупных компаниях.

Высшая школа финансов помогает получить навыки бухучета, финансовой безопасности и инжиниринга, а также лучше изучить индустрию финтеха.

К тому же этот университет был участником международных рейтингов, например, QS Stars University Ratings.

Высшая школа экономики

Как и программы РЭУ им. Плеханова, программы Школы финансов ВШЭ входят в главные международные рейтинги. В 2021 году она предлагала базовые кафедры от всех аудиторских консалтинговых компаний «большой четверки».

Наиболее распространенный карьерный путь в финансах начинается со стажировок в разных отделах больших компаний, который позволит выбрать специализацию.

Среди возможных вариантов развития: бухгалтерский учет (РСБУ), международная и консолидированная отчетность (МСФО), финансовый анализ, управление ликвидностью (казначейство), автоматизация внутренних процессов и учетные системы.

Каждый из них требует свой набор навыков. Начинающему специалисту важно понять, какая из индустрий его интересует больше всего — для этого и стоит проходить стажировки.

Еще один вариант — идти в финансовый аудит, желательно сразу в компанию «большой четверки». После пяти лет работы можно идти в корпорацию на позицию финансового менеджера по МСФО или репортингу, управленческому учету.

Как построить успешную карьеру в финансах?

Я рекомендую начинающим специалистам устраиваться после вуза в крупную компанию ради базового опыта. Там вы поймете, как должны строиться бизнес-процессы. Если пойти в стартап или небольшую компанию, вы получите другой опыт.

У стартапов своя специфика — для них важно как можно быстрее запустить идею и сам проект, и все процессы подстроены под это. Операции, которые подходят для них, не годятся для большого бизнеса.

Если вы захотите идти после такого опыта в прибыльный и стабильный бизнес, можно допустить много ошибок. Требования в стартапе отличаются от требований корпорации.

Другой случай — желание работать только с начинающими компаниями или создать свою компанию. Тогда на старте можно начать со стартапа, но при росте проекта вам может не хватить управленческих навыков и системности.

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Идеальный рецепт карьеры в финансах для меня выглядит так — пойти сперва в большую компанию и поработать там в течение 5-7 лет.

Помимо этого, полезно менять позиции в нескольких крупных компаниях, чтобы посмотреть на разные подходы к бизнесу. После этого будет легче определиться, что вам ближе — корпорации, стартапы или свой бизнес.

Для успешной карьеры нужно с самого начала решить, какой вектор вас интересует. Для этого представьте, на какой роли вы видите себя через 10, 20 и 30 лет. Долгосрочная стратегия позволит обрести уверенность в своих силах и наметить нужные ориентиры для развития.

Важно не перегнуть палку: необоснованные амбиции могут привести к серьезным последствиям. В начале карьеры будьте максимально гибкими, чтобы не допустить поспешных решений или конфликтов с коллективом.

Сколько зарабатывают финансисты?

Преимущества карьеры в финансах — постоянная востребованность специалистов на рынке и хорошие зарплатные перспективы. Так, на старте специалист финансового отдела, бухгалтерии или МСФО будет зарабатывать от 50 до 80 тыс. рублей с НДФЛ.

Зарплатная вилка финансового аналитика — от 70 до 150 тыс. рублей, а финансового менеджера — от 100 до 250 тыс. рублей. Уровень зарплаты зависит от квалификации, знания языков и опыта работы в компаниях «большой четверки».

Зарплаты у руководителей гораздо выше — от 150 до 350 тыс. рублей. Топ-менеджеры в корпорациях зарабатывают еще больше — их уровень начинается от 350 тыс. рублей.







Какие навыки важны для финансиста?

Ключевые компоненты для успеха в карьере — гибкость и постоянное обучение. Начинающим специалистам рекомендую развивать в себе способность смотреть на проблему под разными углами. Это навык, который приходит со временем. Чтобы ему научиться, вам как раз пригодится опыт работы в разных компаниях — от стартапов до корпораций.

Другой важный критерий — надежность и уверенность в себе. Любая компания — это взаимодействие людей и процессов. Чтобы защитить свои проекты перед коллегами и начальством, нужно активно развивать навыки коммуникации.

Кроме того, начинающие специалисты не всегда понимают, что первые впечатления о сотруднике особенно важны для будущей карьеры.

На все это нужно обращать внимание — помогут уроки ораторского искусства, коллективные дебаты и опыт переговоров. Может пригодиться и опыт в роли старосты группы или в организациях внутри вуза.

Например, приобрести навыки публичных выступлений и лидерства мне помогло участие в AIESEC.

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Современное научное сообщество говорит о том, что специалист должен обладать Т-образными навыками. Ножкой у буквы Т служат основные компетенции. Для финансового аналитика это финансовый анализ, владение Excel и другими программами.

Комплементарные навыки — верхняя черточка буквы Т. В нашей индустрии это прокаченная коммуникация и умение анализировать данные. Это не так сложно, как кажется — хватит знаний анализа баз данных и отправки запросов в SQL. Их можно освоить за несколько недель.

Кроме этого, лучше владеть иностранными языками. Чтобы идти в ногу со временем и следить за развитием сферы, нужно читать литературу не только на родном языке, но и на иностранных. Несмотря на все события, стоит общаться с профессионалами по всему миру.

Но, пожалуй, самый главный совет — изучайте больше, чем требует ваша специальность. Это поможет вам стать успешными в своей профессии.

Фото на обложке: Shutterstock / Song_about_summer