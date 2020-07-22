Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

«Это своеобразный челлендж — находить баланс между цифрами и людьми». CFO — о своей первой работе

YOUNG
Дарья Бондаренко
Дарья Бондаренко

Журналист, PR-консультант

Анна Меликян

В этой серии статей Rusbase говорит с представителями разных профессий об их первой работе, первой зарплате и карьерном росте и собирает советы для молодых специалистов. В новом выпуске — подборка историй CFO.

«Это своеобразный челлендж — находить баланс между цифрами и людьми». CFO — о своей первой работе

Татьяна Ковальчук, CFO в Unisender, 31 год

Я росла в 90-е в семье миллионеров. В это время в России практически все были миллионерами из-за девальвации рубля. Мне было интересно, как так получилось, что за эти миллионы практически ничего нельзя купить. По ТВ тоже всегда говорили, что стране не хватает денег, и мне постоянно хотелось спросить «почему?». 

Лет в одиннадцать в голове родился гениальный план: собрать с каждого хотя бы по рублю и покрыть дырку в бюджете. К моему глубочайшему удивлению оказалось, что такая схема уже давно существует и называется «налоговая система». В тот момент мой детский мир перестал быть прежним, а родители поняли, что тягу к финансам надо развивать. Мне, конечно, не стали читать на ночь «Капитал» Карла Маркса, но вести личный бюджет и формировать свой детский резервный фонд доверили без проблем. 

В 17 лет я поступила в Европейский университет на экономический. Это образование дало мне понимание в теории, как функционирует экономика в целом и бизнес в частности. Свою первую работу я тоже нашла в финансах — компания называлась MegaLand, платили мне около 350 долларов в месяц, и я делала все, что должен делать младший экономист: анализ маржинальности, контроль дебиторки и бюджеты подразделений. Самое главное — я училась у коллег и у всех, кто мне казался хоть в какой-то степени успешным. Например, не брать валютный кредит под залог почки или писать макросы в Excel, чтобы тратить на задачу не три часа, а пять минут. 

Вечерами занималась английским. Он, кстати, помог мне попасть в международную компанию INCI AKU, а международная компания в свою очередь помогла прокачать hard skills: IFRS, финансовое моделирование, FCF и сводные таблицы.

Наш финотдел выглядел очень странно: десять бывших финансистов из «большой четверки» и я. Догадайтесь, кто из нас был самым слабым звеном вначале? Одно освоение SAP (аналог 1С, только в сто раз страшнее) заняло у меня целый год. Я также была рекордсменом по количеству вопросов вроде «как это работает?», «что ты используешь?», «где почитать об этом?». 

Спустя три года я стала финансовым директором в дочерней компании INCI AKU. Спустя еще год — CFO в Unisender. Быть финансовым директором ожидаемо оказалось очень сложно: задачи становятся только масштабнее, ответственность — выше. Здесь очень важно заранее видеть риски и быстро реагировать на них. Достаточно посмотреть на количество компаний, которые не пережили карантин, чтобы понять почему — вот что может случиться, если вовремя не сформировать резервный фонд, не привлечь финансирование или не договориться с поставщиками об отсрочке платежей. Отсюда следует еще один важный навык — уметь планировать и не переставать учиться. Я бы у всех ребят, которые хотят идти в финансы, брала расписку: «Принимаю условия постоянного обучения и соглашаюсь с правилами планирования на несколько шагов вперед».

Александр Орлов, основатель Orlov.Finance, 40 лет

Помню, как ещё в школе я читал журналы про технологичный бизнес Кремниевой долины, про многомиллионные сделки и размещения акций на бирже и мечтал, что тоже когда-то буду этим заниматься. Решил поступать на экономфак в Государственный университет управления. Там таким вещам, как в журналах, нас не учили — было откровенно скучно. Когда меня на третьем курсе знакомые позвали в одно из первых деловых интернет-СМИ, я сразу согласился, но скоро понял, что работа журналиста — не то, что мне нужно. 

Я мечтал про большие инвестиционные сделки, а в России начала 2000 годов про такое никто не слышал. Первой настоящей работой в финансах стала позиция в кредитном отделе металлургической компании МАИР на пятом курсе. У нас было около ста ломозаготовителей и 5-6 заводов, которые кредитовались в местных и московских банках. По 2-3 раза в неделю где-то истекал срок кредита, и моя работа заключалась в том, чтобы вовремя его погасить, договориться взять заново, подписать бумаги, предоставить залог и направить деньги на погашение следующего.

Мне был 21 год, финансовому директору — 26, директорам заводов — 25-30. Объем работы зашкаливал, мы работали по 12-14 часов, и всё равно не успевали. Надо было на потоке готовить бизнес-планы для каждого филиала, обрабатывать залоговые ведомости на 1-2 тысячи позиций, вычитывать объемные пакеты договоров, согласовывать их с юристами и находить подходы к банкам. Я выдержал год такой работы, стал асом Excel, научился рассказывать истории языком таблиц и выстраивать отношения с людьми, которых знал только по голосу в телефоне. 

После я перешел на такую же позицию в компанию NT Computer, а параллельно поступил в аспирантуру в МосГУ и стал писал диссертацию по ценным бумагам. В стране формировался финансовый рынок, и это было страшно интересно. Через два года я исполнил свою мечту — организовал размещение ценных бумаг для компании. Сначала это были физические ценные бумаги — векселя, а потом и бездокументарные — CLN. А еще через год я стал финансовым директором — вышел в компанию VKO Travel и стал готовить сделку по её продаже стратегическому инвестору TUI Travel. 

Я целенаправленно хотел стать директором, но объективно в 27 лет еще не был готов к этому. Чтобы руководить блоком, нужно уметь работать во всех областях финансов, а я хорошо знал, как привлекать деньги, как управлять кэш-фло, как строить управленческую отчетность, но не так хорошо разбирался в бухгалтерии, налогах и в коммерческих финансах. Мне повезло: среди команды англичан, которые работали над сделкой и интеграцией компании в общую структуру TUI, оказался Дэвид Коффи, который взял меня под крыло и дал возможность перенять подход к работе финансов лондонского офиса. Он прямо сказал, что вот области, где тебе надо развиваться дальше, чтобы стать полноценным финансовым директором.

В 2015 году меня позвали в компанию Look At Media возглавить финансы, готовить очередную инвестиционную сделку и выстраивать управленческую отчетность. Параллельно с другом я стал заниматься консалтингом — мы делали бизнес-планы, занимались налоговым планированием и управленческой отчетностью. Заказов было немного, но они были, поэтому при выходе в LAM я сразу договорился, что 20% времени буду тратить на свои проекты. Много зарабатывать на консалтинге не получалось, но у нас появилась какая-то репутация, и когда я решил менять работу, не было вопроса, куда выходить. Я рискнул: стал основателем своего собственного консалтингового бюро и выиграл — очень быстро нашлось достаточное количество клиентов, чтобы загрузить работой.

За все эти годы я понял, что самая сложная часть работы CFO — уметь говорить на языке цифр с людьми, которые с цифрами на вы.

А это — большая часть управленцев. Недостаточно готовить самую лучшую отчетность, проходить аудит и не иметь проблем с налогами — обязательно надо вникать в суть бизнеса и помогать ему зарабатывать деньги. Главная задача финансов — стать аналитическим центром компании с выстроенной системой метрик и показателей, чтобы можно было в онлайне видеть, насколько эффективен каждый продукт, каковы результаты нашей работы сейчас, какими они будут в будущем, и, в общем, максимизировать качество принимаемых решений. 

Мой рецепт построения карьеры — научиться брать ответственность за результат работы всей компании. Надо хвататься за задачи, которые никто другой не хочет хватать, обычно на стыке отделов — финансов и отдела продаж, например. Часто они копятся месяцами, каждый говорит, что это не его ответственность, поэтому от провала никто не пострадает — всё уже плохо, а успех принесет и новый опыт, и уважение коллег, и похвалу руководства. Так я стал неплохо разбираться в юриспруденции, бухгалтерии, продажах, разработке продукта и научился налаживать процессы, выстраивать взаимодействие с другими отделами и, самое главное, помогать компаниям больше зарабатывать.

Максим Жаворонков, CFO Gett в России, 43 года

В старших классах школы я все не мог определиться, куда мне поступать, но только, казалось, не хотел быть бухгалтером и военным. Жизнь порой глубже, чем мы о ней думаем, и через несколько лет я выпустился из Ярославского высшего военного финансового училища лейтенантом-экономистом. Все, чему нас учили, пригодилось при выпуске и в дальнейшем в работе. Свою карьеру я начал в 21 год в воинской части с денежным довольствием — то есть зарплатой — что-то около полутора тысяч рублей. Я был помощником командира части по финансово-экономической работе, где начислял и выплачивал денежное довольствие военнослужащим и гражданскому персоналу, проводил ревизии и проверки, ходил в наряды по части и постигал нюансы военной жизни.

Довольно быстро расставшись с армией, я продолжил знакомиться с профессией, и свой локомотивный опыт в больших финансах получил в компании СУАЛ, где прошел путь от экономиста до директора департамента налогового планирования. Именно там я познакомился с заводской себестоимостью, принципами построения эффективной корпоративной структуры, нюансами налогообложения в различных странах, порядком построения инвестиционного цикла больших предприятий и холдинга в целом, подготовкой документов для принятия решений на уровне совета директоров. В РеноваОргСинтезе и КОАЛКО я плотно поработал на казначействе и экономическом планировании, возглавляя эти отделы. И уже после решил попробовать себя в должности финансового директора в одном из инвестпроектов РОСНАНО, затем в «Стройпутьсервис» и вот теперь в Gett. 

Пока я проходил разные стадии карьерного роста от простого экономиста до финансового директора, исследовал ответвления профессии: налоги, казначейство, финансово-экономический блок — меня все больше затягивала сфера деятельности, которой я посвятил значительный отрезок своей жизни.

Бизнес измеряется в деньгах, и ты погружаешься во все аспекты жизни организации, чтобы помочь сделать каждую из них максимально эффективной. Это поневоле плотно знакомит тебя и с операциями, и с маркетингом, и с производством, и сервисом, и с продажами, и со всеми остальными процессами, протекающими в компании. 

С ростом ответственности и размера команды, которую я возглавлял, приходилось совершенствоваться в другой профессии — менеджменте. Это совершенно отдельная ветвь развития — взаимодействие с людьми по всем уровням для достижения определенных результатов. Менеджмент для меня оказался даже интереснее основной профессии. Сейчас я руковожу командой более чем в 20 человек, занимающих различные должности в бэк-офисе компании. Их профессиональные знания и навыки уже круче, чем мои, и менеджмента в моей жизни сейчас больше, чем финансов. 

Финансовый директор — это лидер, который постоянно на цифрах показывает пути улучшения модели работы бизнеса, претворяет в жизнь культуру и ценности компании, является надежным партнером менеджмента и высших органов управления. Если бы я мог дать совет молодым специалистам, то рекомендовал бы целенаправленно готовить себя не только к освоению всех нюансов основной профессии, но и к формированию навыков управления. 

Вера Крошка, CFO в Affise, 33 года

Как и большинство экономистов-финансистов в Беларуси, я закончила Белорусский государственный экономический университет (в простонародье — Нархоз), факультет «Международные экономические отношения». Моя судьба в карьере определилась, когда на четвертом курсе в огромную аудиторию на двести человек вошла преподаватель основ бухгалтерского учета и начала лекцию с рассказа о том, как один умный главный бухгалтер помог компании хорошо сэкономить на налогах. Дальше пошли приколы для новичков о том, что коровы в колхозах — это основные средства, а телята — оборотный капитал, и оказалось, что бухучет это увлекательно, а местами даже весело. Помимо бухучета, международной экономики и высшей математики, я очень любила иностранные языки — английский и французский. Так получилось, что как раз преподаватель английского и посоветовала мне попробовать попасть на стажировку в Big4 («большая четверка» международных аудиторских компаний в мире). Я сразу решила идти только в одну из трех представленных на тот момент в Беларуси международных аудиторских компаний — EY, и не распыляться на остальные. Этому правилу я придерживаюсь и сейчас — четко определяться с целями и идти вперед, не суетиться и не метаться.

Так я получила свой первый оффер и в середине пятого курса начала работать стажером отдела аудита. Зарплата была около 250 долларов, но счастью моему не было предела. Помню первый проект, на который меня отправили. Вся команда уехала в Киев сдавать экзамены ACCA — это международная профессиональная квалификация для бухгалтеров и аудиторов, чтобы ее получить, надо сдать 14 экзаменов на английском языке. А мне дали ноутбук, показали несколько табличек и сказали ехать в такой-то банк одной работать всю неделю. Было страшно, но я старалась делать умный вид, чтобы клиент не понял, что я еще не серьезный аудитор. Еще через несколько месяцев на другом проекте была ситуация, которую до сих пор смешно вспоминать. Сезон был в разгаре: кто сталкивался с работой big4, знает, что такое сезон — это работа по 14-16 часов в сутки без выходных.

Вся команда договорилась о работе на выходных, а меня не позвали, потому что для интернов работы на выходные не было. Каково же было мое огорчение. Я плакала и мечтала о том, как стану большая и важная, и меня будут брать работать в выходные. Как говорится, мечтать надо осторожно.

Страсть к работе и стрессоустойчивость помогали мне подниматься по карьерной лестнице, и за девять лет в EY я наработала себе неплохой бэкграунд. У меня были очень интересные проекты в разных отраслях и странах, я получила сертификацию ACCA, приобрела полезные знакомства, вырастила несколько поколений аудиторов и завела много друзей. К девятому году в компании я начала понимать, что нужно двигаться дальше — стать партнером (а это топ в карьере в Большой четверке) на рынке в Беларуси практически нереально. Тут все сложилось само собой — на глаза попалась очень привлекательная вакансия операционного директора минского офиса в IT-компании Pandadoc. Позиция для меня означала немного переориентацию от финансов в операционку, но мне хотелось расширить свой профиль, потрогать руками процессы, которые я наблюдала раньше со стороны. 

В «Панде» я проработала полтора года. И это было отличное место для адаптации к новой роли, новой среде — работе по ту сторону баррикад от аудиторов и консультантов. В первый рабочий день я увидела в офисе парня в домашних тапочках и поняла, что строгий, формальный, где-то величественный EY остался позади. Наверное, самое главное, чему мне пришлось учиться в «Панде», было связано не с финансами, а скорее с софт скилами — принятию другого стиля руководства, общения, коммуникации, умению искать баланс работы и личной жизни. У ребят в «Панде» был и есть очень крутой культурный код. То, что мне всегда больше всего в нем импонировало — это зеленый свет на развитие и ошибки. Я впитала эту идею и хочу транслировать ее дальше — не ошибается тот, кто ничего не делает. Не нужно бояться ошибок, если они прорабатываются и дают возможность получить опыт. Как для финансиста, для меня это всегда был больной вопрос.

Ошибки в финансах чреваты, и даже самая маленькая может быть фатальной. В «Панде» мне удалось под другим углом посмотреть на этот вопрос и расширить рамки. Возможно, именно благодаря этому через полтора года работы я рискнула и ушла в Affise на новую для себя роль финансового директора.

На позиции CFO я получила возможность влиять на стратегическое развитие компании. В моем подчинении восемь сотрудников и консультанты, бухгалтеры на аутсорсе. Как финансовый директор я погружена в финансы и стратегию/лидерство в соотношении 50 на 50. Я вижу все внутренние органы компании, причем под микроскопом, и одна из моих задач — это свои наблюдения корректно доносить и объяснять фаундерам и другим подразделениям для построения стратегии развития компания, постановки общих целей. 

Сложность, с которой можно столкнуться в нашей профессии, выразилась в словах одного из фаундеров компании, который как-то сказал мне: «Ты живешь в экселе». Действительно, бывает трудно себя заставить выйти из экселя — и в плане коммуникации с окружающими, и в отношении к принятию решений. Подход «цифры надежней, а эксель знает все» — не всегда работает, а человеком надо оставаться на любой позиции и в любой работе и иногда жертвовать эффективностью ради человечности. Это своеобразный челлендж — находить баланс между цифрами и людьми.

Илья Зорин, CFO и член правления БКС Банка, 34 года

Школьником я придумал компанию под названием «Атлант», которая занималась производством и продажей всего, что приходило мне в голову — ниток, труб, кирпичей. Для своей фирмы нарисовал фломастерами документы и даже сделал пластилиновую печать. Позже я открыл дома что-то вроде банка, назначив себя директором. В банке члены семьи могли хранить или брать в долг небольшие суммы. С того детского увлечения мне всегда хотелось отвечать за все, что связано с финансами в крупной организации. 

Я поступил в МГИМО на факультет международных отношений. Благодаря университету научился общаться и договариваться с разными людьми, независимо от их профессии, должности и статуса. Там же я познакомился со многими успешными в своих сферах профессионалами, с которыми поддерживаю отношения до сих пор. 

Во время учебы я некоторое время подрабатывал агентом по купле-продаже земли, а зарплату откладывал, чтобы накопить на путешествия. Деньги пригодились, когда я получил возможность пройти стажировку в Европейском центральном банке во Франкфурте. Сама стажировка оплачивалась вузом, а на заработанные деньги я смог поездить по Европе на выходных. Работая 2,5 месяца в международном коллективе, я узнал, насколько разные подходы к управлению в разных частях мира и как эффективно и слаженно могут работать люди, когда вместе используют лучшие практики своих стран. 

После возвращения из Франкфурта я получил три предложения о работе: из Индийского банка, аудиторской компании из «большой четверки» и в финансовом направлении Группы компаний IKEA — Икано. Принял последнее, и это решение определило мой карьерный путь на следующие 10 лет. Все началось с того, что меня включили в программу поддержки перспективных менеджеров – в нее отбирают по одному молодому специалисту в каждой стране, где есть представительство компании. Начинающий сотрудник подчиняется напрямую СЕО, сопровождает его в поездках и, наблюдая, узнает, как развить в себе лидерские качества и умение руководить большим количеством людей. 

Я вышел на работу в Икано на должность младшего специалиста и сразу поставил себе цель — дорасти до финансового директора к 25 годам. Не самая простая задача, учитывая, какой серьезный подход к карьерным вопросам в компании — по каждому кандидату решения принимаются коллегиально, взвешенно. Тем не менее мне удалось проявить себя и занять эту должность, правда, для начала с испытательным сроком на год.

Важный скачок в карьере произошел после того, как я вызвался отвечать за запуск крупного розничного продукта. Его старт постоянно откладывался по разным причинам, тогда я попросил сделать меня полностью ответственным за запуск. Я понимал, что существующая модель не соответствует требованиям рынка, поэтому заново собрал все данные, провел анализ и в итоге смог найти решение, благодаря которому продукт в итоге запустился. Как это часто бывает, когда что-то получается и достойно награждается, удовлетворение результатом быстро сменяется желанием сделать больше. В итоге к 29 годам я уже был зампредом. Я учился и продолжаю учиться сейчас совмещать решительность с рассудительностью, чтобы с каждым годом становиться все более зрелым и вдумчивым руководителем. Достигая очередного этапа, я сразу ставлю новую цель, как командную, так и личную. Мне важно, чтобы в моей жизни всегда присутствовали новые вызовы. 

Одна из причин, по которой я принял решение перейти в БКС Банк после долгих лет в Икано — это как раз желание поработать в компании с совершенно другим подходом к бизнесу и таким образом проверить себя. Так из компании с западной культурой я вышел в один из старейших российских банков.

Некоторые считают работу с цифрами скучной, но такая она только у тех, кто пришел в профессию не по любви. На самом деле, тем, кто любит и понимает цифры, они красноречивее всего могут рассказать, что нужно бизнесу. Цифры дают прозрачное представление о положении вещей в компании, указывают на сильные и слабые места. Если смотреть на работу с финансами как на возможность что-то улучшить, исправить, то становится понятно, насколько это интересное дело. Конечно, здесь тоже есть свои трудности и особенности. Например, часто данные хранятся в разных источниках, из-за чего нужные цифры бывает трудно получить, не все рутинные процессы пока удалось автоматизировать. Но я уверен, что с помощью новых поколений талантливых финансистов, мы быстро с этим разберемся и поставим перед собой новые большие цели.

Фото на обложке: Shutterstock / MK studio

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Пришлось чуть приукрасить резюме, зато тестовое задание я написала лучше всех». HR — о своей первой работе
  2. 2 «Я написал скрипт, который мутным способом должен был всё починить». CTO — о своей первой работе
  3. 3 «Маркетинг — это теория вероятности». CMO — о своей первой работе

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 июля 2020

«На пустом месте»

27 июля 2020

SberCode

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма