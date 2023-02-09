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23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Колонки
Антон Сабуров
Антон Сабуров

Основатель агентства The S-Team

Анастасия Удальцова

Антон Сабуров, автор одноименного Telegram-канала и основатель агентства The S-Team, поделился своей подборкой инструментов, которые помогут сэкономить время и упростить рутинные рабочие задачи. 

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

 

Notion AI

Помогает:

  • в написании текстов, 
  • переводе,
  • адаптации англоязычных материалов. 

Пока что можно встать в лист-ожидания

 

Adobe Podcast

Позволяет сделать качество аудио на уровне студийного и очень выручает при подготовке всех моих материалов. 

Доступен бесплатно по ссылке.

Теперь вы можете не только читать наши материалы, но и слушать их в аудиоформате — переходите по ссылке и стройте свой бизнес с инсайтами наших гостей 

 

Telegram-бот ChatGPTopenAI

Проект сделали друзья моих друзей, и пока что он работает без ограничений.

Попробовать сервис можно по ссылке.

Читайте по теме: Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

 

Smartwriter 

С этим сервисом можно писать качественные cold email и LinkedIn intro. Особенно рекомендую при международном b2b-маркетинге.

Можно перейти по ссылке и создать первый текст. 

 

Grammarly

Эта платформа незаменима при работе в англоязычной переписке — аналогов лучше я пока что не нашел. 

Не доступен в РФ, но с VPN эта ссылка точно заработает. 

 

Deepl

Крутейший AI-переводчик из Германии. Качество этих текстов и правда на уровне, так что пользуюсь им сам каждый день. 

А вы можете закинуть текст вот сюда и проверить сами. 

Читайте по теме: Как ИИ-копирайтеры меняют SEO

 

Remove Bg

Моя находка последнего месяца. Сервис, который убирает фон на изображении. Бесплатно и без регистрации.

Протестить можно тут

 

Bigjpg

Если вам срочно нужно улучшить качество изображения и поменять размер, а сайты надоедают с ограничениями или выдают ошибку, решить проблему можно с этим сайтом.

Попробуйте и сравните по ссылке

 

VidIQ

Если вы ведете Youtube-канал и хотите, чтобы аудитория росла, нужны инсайты. И эта платформа вам их даст.

Не рассчитывайте на рандом и забирайте ссылку, чтобы обходить конкурентов на YouTube. 

Читайте по теме: Подборка: 10 лучших ИИ-генераторов видео

 

LogoAI

А если вы дизайнер и Behance или Pinterest кажутся вам банальными или поглощающими ваше время, берите на заметку этот сервис. Я ищу там вдохновение при создании новых логотипов.

По ссылке можно найти много идей, каждая из которых может потенциально стать трендом уже завтра.

 

Analisa

Крутая аналитика для социалок — данные здесь можно получить через профиль, подписчику и даже хештегу. 

Сервис особенно крут для агентств, инфлюенсеров и других создателей рынка. 

Читайте также: Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

 

Smartly

Здесь можно кроссплатформенно управлять рекламными каналами. Но только для буржа. 

Попробовать сервис можно по ссылке

 

Lumen5

Эта штука превращает блог в видео и другие активности с медиаконтентом. Так что если SMM-специалист мечты пока что не найден, путь им временно станет эта нейросеть.

«Нанять» его можно тут

Читайте также: 30+ ресурсов для креативной работы с ИИ

 

Lexica

Все для AI-графики:

  • база Prompt-запросов, 
  • более 5 млн изображений, сгенерированных AI, 
  • сам генератор.

Пробуйте — вот ссылка.

 

Runway

Крутая AI-монтажка для видео. Можно удалить фон, ненужный объект, а еще попробовать моушн-трекер и вести совместную работу. 

Сервис доступен по ссылке.

 

Texts

Эта платформа объединила в себе все мессенджеры. Подойдет для людей, работа которых завязана на коммуникации в разных каналах или пользователей, которые устали от симфонии мессенджеров и не готовы пропустить что-то важное.

Экономьте память устройства и переходите на новый уровень здесь

 

Adcreative

Тут вы сможете управлять рекламными каналами и пользоваться большим каталогом креативов, возможностью совместной работы и аналитикой.

Ссылка.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

 

Vidyo

Если ваш продакшн хочет сэкономить время и пилить контент пассивно, это не проблема. Сняли большое видео? Этот сервис сгенерирует ваше видео для:

  • TikTok, 
  • Reels «Нельзяграма»,
  • Youtube Shorts.

Делать контент легко и без усилий можно тут — просто загрузите исходное видео.

 

Tome

С этой тулзы по созданию презентаций я выпал. Платформа работает с любыми формами контента, так что банальные презентации с картинкой и подписью уже в шаге от того, чтобы стать прошлым. Заливаете контент, делаете описание, и за пару секунд DALL·E 2 сделает вам конфетку. 

Начать делать самые крутые презентации и покорять инвесторов и просто зрителей можно по ссылке.

 

Creatosaurus

Сервис объединил просто все:

  • возможность совместной работы с контентом в социальных медиа, 
  • планировщика постов, 
  • AI writer, 
  • большую галерею готового контента.

Пробуйте по ссылке

 

Beautiful AI

Платформа создаст вам презентации, которые и правда могут заставить: 

  • зрителей спросить, что у вас за дизайнер, 
  • инвестора — понять, что «визуальный питчинг» у вас точно прокачан, 
  • вас — убедиться в том, что вас точно запомнят, потому что все внимание точно будет приковано к вам. 

Мне очень понравились технические презентации и возможность комментирования голосом и design-bot.

Ссылка

Читайте по теме: Слайды на миллиард: питчи Revolut, Tinder, Airbnb и других успешных стартапов

 

Otter

Если вы утопаете в куче созвонов через Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, то эта нейронка для вас. Поможет перевести все в текст, что облегчит поиск и работу после звонков.

Ссылка

 

Rewind

Завидую пользователям Mac. Есть такой сервис, который на 100% знает, что вы делаете, и помогает вам в поиске нужной информации.

Пользуйтесь им, чтобы сетевая слежка работала на вас. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / Naeblys

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