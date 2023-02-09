23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Антон Сабуров, автор одноименного Telegram-канала и основатель агентства The S-Team, поделился своей подборкой инструментов, которые помогут сэкономить время и упростить рутинные рабочие задачи.
Notion AI
Помогает:
- в написании текстов,
- переводе,
- адаптации англоязычных материалов.
Пока что можно встать в лист-ожидания.
Adobe Podcast
Позволяет сделать качество аудио на уровне студийного и очень выручает при подготовке всех моих материалов.
Доступен бесплатно по ссылке.
Теперь вы можете не только читать наши материалы, но и слушать их в аудиоформате — переходите по ссылке и стройте свой бизнес с инсайтами наших гостей
Telegram-бот ChatGPT
Проект сделали друзья моих друзей, и пока что он работает без ограничений.
Попробовать сервис можно по ссылке.
Читайте по теме: Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
Smartwriter
С этим сервисом можно писать качественные cold email и LinkedIn intro. Особенно рекомендую при международном b2b-маркетинге.
Можно перейти по ссылке и создать первый текст.
Grammarly
Эта платформа незаменима при работе в англоязычной переписке — аналогов лучше я пока что не нашел.
Не доступен в РФ, но с VPN эта ссылка точно заработает.
Deepl
Крутейший AI-переводчик из Германии. Качество этих текстов и правда на уровне, так что пользуюсь им сам каждый день.
А вы можете закинуть текст вот сюда и проверить сами.
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Remove Bg
Моя находка последнего месяца. Сервис, который убирает фон на изображении. Бесплатно и без регистрации.
Протестить можно тут.
Bigjpg
Если вам срочно нужно улучшить качество изображения и поменять размер, а сайты надоедают с ограничениями или выдают ошибку, решить проблему можно с этим сайтом.
Попробуйте и сравните по ссылке.
VidIQ
Если вы ведете Youtube-канал и хотите, чтобы аудитория росла, нужны инсайты. И эта платформа вам их даст.
Не рассчитывайте на рандом и забирайте ссылку, чтобы обходить конкурентов на YouTube.
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LogoAI
А если вы дизайнер и Behance или Pinterest кажутся вам банальными или поглощающими ваше время, берите на заметку этот сервис. Я ищу там вдохновение при создании новых логотипов.
По ссылке можно найти много идей, каждая из которых может потенциально стать трендом уже завтра.
Analisa
Крутая аналитика для социалок — данные здесь можно получить через профиль, подписчику и даже хештегу.
Сервис особенно крут для агентств, инфлюенсеров и других создателей рынка.
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Smartly
Здесь можно кроссплатформенно управлять рекламными каналами. Но только для буржа.
Попробовать сервис можно по ссылке.
Lumen5
Эта штука превращает блог в видео и другие активности с медиаконтентом. Так что если SMM-специалист мечты пока что не найден, путь им временно станет эта нейросеть.
«Нанять» его можно тут.
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Lexica
Все для AI-графики:
- база Prompt-запросов,
- более 5 млн изображений, сгенерированных AI,
- сам генератор.
Пробуйте — вот ссылка.
Runway
Крутая AI-монтажка для видео. Можно удалить фон, ненужный объект, а еще попробовать моушн-трекер и вести совместную работу.
Сервис доступен по ссылке.
Texts
Эта платформа объединила в себе все мессенджеры. Подойдет для людей, работа которых завязана на коммуникации в разных каналах или пользователей, которые устали от симфонии мессенджеров и не готовы пропустить что-то важное.
Экономьте память устройства и переходите на новый уровень здесь.
Adcreative
Тут вы сможете управлять рекламными каналами и пользоваться большим каталогом креативов, возможностью совместной работы и аналитикой.
Vidyo
Если ваш продакшн хочет сэкономить время и пилить контент пассивно, это не проблема. Сняли большое видео? Этот сервис сгенерирует ваше видео для:
- TikTok,
- Reels «Нельзяграма»,
- Youtube Shorts.
Делать контент легко и без усилий можно тут — просто загрузите исходное видео.
Tome
С этой тулзы по созданию презентаций я выпал. Платформа работает с любыми формами контента, так что банальные презентации с картинкой и подписью уже в шаге от того, чтобы стать прошлым. Заливаете контент, делаете описание, и за пару секунд DALL·E 2 сделает вам конфетку.
Начать делать самые крутые презентации и покорять инвесторов и просто зрителей можно по ссылке.
Creatosaurus
Сервис объединил просто все:
- возможность совместной работы с контентом в социальных медиа,
- планировщика постов,
- AI writer,
- большую галерею готового контента.
Пробуйте по ссылке.
Beautiful AI
Платформа создаст вам презентации, которые и правда могут заставить:
- зрителей спросить, что у вас за дизайнер,
- инвестора — понять, что «визуальный питчинг» у вас точно прокачан,
- вас — убедиться в том, что вас точно запомнят, потому что все внимание точно будет приковано к вам.
Мне очень понравились технические презентации и возможность комментирования голосом и design-bot.
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Otter
Если вы утопаете в куче созвонов через Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, то эта нейронка для вас. Поможет перевести все в текст, что облегчит поиск и работу после звонков.
Rewind
Завидую пользователям Mac. Есть такой сервис, который на 100% знает, что вы делаете, и помогает вам в поиске нужной информации.
Пользуйтесь им, чтобы сетевая слежка работала на вас.
Фото на обложке: Shutterstock / Naeblys
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