Нейросети в PR: 9 вариантов, как их использовать

Однако генеративные нейросети действительно можно применять в коммуникациях не для хайпа, а для пользы. Креативный директор «Михайлов и Партнёры» Александр Пугачевский собрал несколько вариантов применения в коммуникациях общедоступных нейросетей сегодняшнего дня и совсем ближайшего будущего.

«ChatGPT будет писать пресс-релизы! Мы останемся без работы!» Тем, кого эти мысли будят по ночам, можно успокоиться. Пресс-релизы, написанные нейросетью, пока подойдут только для развлечения начальника или на один раз: выпустить пресс-релиз о том, что ваша компания выпустила пресс-релиз, который написала нейросеть.

Искать идеи

Наконец-то мы дожили до времен, когда робот способен помочь человеку преодолеть кризис идей. Причем, в самом общем смысле. Чтобы воспользоваться этой помощью, человек должен уметь составить для нейросети качественное текстовое ТЗ (оно же промт).

Если звезды и алгоритмы сложатся удачно, на выходе получится не только странная сказка для детей, но и набор определенных рассуждений, внутри которых могут быть нестандартные идеи для развития коммуникаций. Это поможет вам определить вектор и вдохновит на готовое решение. Особенно полезно тем, кто страдает «боязнью чистого листа».

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Наводить справки в интернете

В ближайшие месяцы генеративные нейросети «пропишутся» в поисковых сервисах. Об этом уже заявили «Яндекс», Google и Microsoft. И это станет самым серьезным изменением сути поисковика за последние пару десятков лет.

Сегодня на наш запрос поиск выдает простыни из разных ссылок либо вариант с наиболее посещаемого сайта. Поиск с помощью нейросети будет сам анализировать сотни тысяч источников и на их основе точно генерировать наиболее подходящий вариант ответа. Для брата-коммуникатора это означает очень серьёзную экономию времени, когда надо оперативно освоить материал или сделать фактчекинг.

Писать аналитические сводки, отчеты и обзоры

Вот это, пожалуй, как раз та область, где нейросеть может избавить коммуникаторов от головной боли. Конечно, серьезных аналитических выводов она сама не сделает (пока) и глубоких инсайтов не найдет, но максимально быстро собрать информацию в удобоваримый вид — легко. А значит, ИИ для нас с вами уже сегодня становится максимально прикладным инструментом.

Придумать концепцию ивента

Согласитесь, в области мероприятий свежий ветер дует не так-то часто (метаверсы не предлагать). Поэтому концепция презентации продукта или корпоративного праздника, предложенная нейросетью — не такая уж плохая идея.

Во-первых, само упоминание факта, что ивент придуман нейросетью, будет еще пару кварталов, а может, и год добавлять 50% к шкале интереса целевой аудитории.

Во-вторых, попытка воплотить фантазию цифрового разума действительно может вылиться в интересное событие.

Но не думайте, что ИИ сразу выдаст вам готовое решение. Скорее всего, вам либо придется долго возиться с запросами, либо докручивать фантазию нейросети вручную.

Создать сценарий пресс-тура

Посещение объекта — пресс-конференция — экскурсия — ужин. А что если нейросети придет на ум совсем другое расписание самого банального и в то же время самого любимого и эффективного формата развития отношений с медиа?

Прелесть нейросетей состоит в том, что с их помощью пресс-тур можно переосмыслить до мельчайших деталей. Вплоть до меню питания и оформления пресс-кита. Такое и вы, и журналисты, вероятнее всего, нескоро забудете.

Сделать иллюстрации для презентации или соцсетей

Между прочим, самая востребованная и широко применяемая в коммуникациях функциональность генеративных нейросетей на сегодняшний день. Особенно если речь идет именно об иллюстрациях общего характера.

Красивое поле с цветами — пожалуйста. Но не ожидайте от нейросети идеального фото вашего завода по производству титановых штопоров. В целом сгенерированные нейронками картинки все еще воспринимаются свежо, хотя понемногу этот стиль уже начинает узнаваться.

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Писать посты для аккаунтов в соцсетях

Если речь идет о специфичной новой информации, а также если надо передать определенную эмоцию и нюансы, да еще и с учетом особенного tone of voice — это вряд ли. А вот если нужен текст в стиле «дерзните позволить себе невероятную роскошь обладания исключительным эксклюзивом…» — это вариант.

Но как профессионалы должны предупредить: даже сейчас подобные тексты не особенно «вовлекают» аудиторию, а если за ними вскроется нейросеть — точно будет отток. Зато есть большой простор для креативных текстов на узкоспециализированные темы, в которых даже крутой райтер разбирается слабо. Впрочем, фактическая точность сгенерированных текстов пока не гарантирована.

Сгенерировать сюжеты корпоративных или рекламных видео

Это как с концепцией ивента. По умолчанию любопытно, а потенциально еще и круто. Причем это можно применить как один раз под особый повод, так и построить на этом часть коммуникационной платформы. Следующая многообещающая стадия экспериментов с визуальными нейронками — обработка или генерация видео. Тут коммуникатору тоже будет где разгуляться.

Генерировать тексты для сайта

Считаем эту практику глубоко порочной из-за неискренности, но факт есть факт. Нейросеть уже сегодня способна сгенерировать неотличимый от рукотворного текст о том, как хорошо работать именно в вашей компании. Или о том, как для вас важны принципы ESG. Или рассказать, как здорово организованы ваши производственные процессы.

Вот идея мощного коммуникационного перфоманса: с помощью нескольких нейросетей полностью сгенерировать фейковую компанию. С сайтом, фотками руководства и счастливых сотрудников, производства и офиса, отчетами и другой статистикой.

Закончим дисклеймером

По нашему скромному опыту, пока общедоступные нейросети не способны выдавать окончательный, применимый в работе результат. Участие человека в финализации контента обязательно. Порой это участие — половина всей необходимой работы. Но нейросети стремительно развиваются, и мы вполне допускаем, что часть из озвученных выше коммуникационных задач совсем в скором времени можно будет полностью автоматизировать.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney