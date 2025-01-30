«Фонбет» подала иск против экс-гендиректора Сергея Анохина
Букмекерская контора «Фонбет» подала иск в суд против бывшего гендиректора Сергея Анохина, который ранее был арестован по делу о даче взятки на сумму 60 млн рублей. Об этом «РИА Новостям» сообщили в компании.
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«"Фонбет" инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового спорта в нашей стране. Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает "Фонбету" право применять все законные методы для восстановления справедливости», — заявили в букмекерской конторе.
Там отметили, что решение подать иск против Анохина было принято для «защиты чести, достоинства и репутации компании в деловых кругах».
Telegram-канал Baza написал, что «Фонбет» подала иск в Арбитражный суд Москвы 30 января. Исковые требования букмекерской конторы к бывшему гендиректору, по данным канала, составляют 100 млн рублей.
Ранее Анохину было предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса (дача взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. Экс-гендиректор «Фонбета» был арестован до 29 марта. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, Анохин признал вину.
По данным следствия, Анохин через посредников передал взятку на сумму 60 млн рублей, «желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы». «РИА Новости» отметили, что ранее Анохин был вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза.
Вместе с экс-гендиректором «Фонбета» по этому же делу проходят бывший частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол. Они оба объявлены в розыск.
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