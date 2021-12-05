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Илон Маск рассказал о новой версии до сих пор не вышедшего Cybertruck

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Илон Маск, глава производителя электромобилей Tesla, объявил, что компания обновила характеристики электропикапа Cybertruck, анонсированного в 2019 году и до сих пор не выпущенного в продажу. За все это время Tesla получила более миллиона предзаказов.

Илон Маск рассказал о новой версии до сих пор не вышедшего Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск объявил, что у Cybertruck появится конфигурация с четырьмя моторами — по одному на каждое колесо. Об этом он написал в своем твиттере.

Кроме того, электропикап ждут и другие изменения, о которых Маск ничего конкретно пока не написал.

«[У него] будет управление передними и задними колесами, так что [на поворотах] это не просто какой-то танк — он сможет двигаться по диагонали как краб», — также заверил глава Tesla, назвав Cybertruck «безумным вместилищем технологий».

Таким образом Cybertruck, судя по всему, пытается конкурировать с не так давно анонсированными электропикапами Hummer EV, F-150 Lightning компании Ford и R1T от Rivian.

R1T как раз будет оснащен четырьями моторами, а Hummer EV «умеет» двигаться по диагонали.

Презентация Cybertruck прошла в 2019 году, тогда же были открыты предзаказы на электропикап в разных модификациях: с одним, двумя или тремя моторами.

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У электропикапа уже более 1,2 млн предзаказов, но его выпуск переносили уже трижды. Последние названные сроки начала продаж — 2023 год.

Хотя некоторые эксперты скептически относятся к концепции Cybertruck, сам Илон Маск доволен своим проектом и не беспокоится, что тот может оказаться коммерческим провалом.

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Фото: Tesla

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