Хакеры Anonymous объявили кибервойну правительству России

Хакерская группировка Anonymous объявила кибервойну правительству России. Об этом Anonymous сообщила в Twitter. Также хакеры взяли на себя ответственность за DDoS-атаку на RT.

Кроме того, Anonymous взяла на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT. Канал накануне сообщил, что на его сайты с вечера 24 февраля 2022 году ведутся DDoS-атаки. По данным канала, 27% атак проводились из США. На 11:20 мск сайт телеканала доступен. Хакеры в своем аккаунте в Twitter выражают поддержку Украине.

Также вечером 24 февраля 2022 года были недоступны сайты президента России, правительства РФ и Госдумы. Сообщалось, что они подверглись DDoS-атаке. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!