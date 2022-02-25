Хакеры Anonymous объявили кибервойну правительству России

Хакерская группировка Anonymous объявила кибервойну правительству России. Об этом Anonymous сообщила в Twitter. Также хакеры взяли на себя ответственность за DDoS-атаку на RT.
Кроме того, Anonymous взяла на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT. Канал накануне сообщил, что на его сайты с вечера 24 февраля 2022 году ведутся DDoS-атаки. По данным канала, 27% атак проводились из США. На 11:20 мск сайт телеканала доступен. Хакеры в своем аккаунте в Twitter выражают поддержку Украине.
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
Также вечером 24 февраля 2022 года были недоступны сайты президента России, правительства РФ и Госдумы. Сообщалось, что они подверглись DDoS-атаке. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине.
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Фото на обложке: JARIRIYAWAT /
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