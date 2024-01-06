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Россияне стали лидерами по созданию компаний в Анталье в 2023 году

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В прошлом году граждане России зарегистрировали в турецкой Анталье 255 компаний. Это в три раза больше, чем количество предприятий, основанных представителями Германии, занявшими второе место по созданию коммерческих структур с иностранным участием.

Россияне стали лидерами по созданию компаний в Анталье в 2023 году

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Торговой палаты Антальи, всего в 2023 году на курорте иностранцами была зарегистрирована 791 компания. Граждане Германии за год создали 83 предприятия, Ирана — 64, Украины — 53, Азербайджана — 42.

Самой популярной стала сфера строительства — в ней была зарегистрирована 71 компания с иностранным участием. Также в тройку наиболее востребованных направлений попали IT (57), а также общепит и развлечения (53).

К концу 2023 года в Анталье существовали 62 тысячи коммерческих организаций, из которых 6,1 тысяч были созданы иностранными гражданами.

Осенью прошлого года власти Турции ужесточили правила получения вида на жительство: если раньше для получения ВНЖ иностранцу нужно было купить недвижимость стоимостью $50–75 тысяч, то теперь минимальная сумма составляет $200 тысяч.

Фото: Unsplash

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