Конкурент OpenAI Anthropic привлек $100 млн от южнокорейской SK Telecom

Разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic привлек $100 млн от южнокорейской телекоммуникационной компании SK Telecom. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.

Компании будут сотрудничать c целью разработки многоязычной модели большого языка (LLM) для платформы телекоммуникационного искусственного интеллекта. Она будет доступна на английском, немецком, японском, арабском, испанском и корейском языках.

Будущая программа должна будет обеспечить создание специализированных услуг ИИ для глобальных поставщиков телекоммуникационных услуг.

Anthropic является разработчиком генеративного искусственного интеллекта. Ключевое решение стартапа — ИИ-ассистент Claude, обладающий схожим с ChatGPT функционалом. Компанию в 2021 году в США основали выходцы из OpenAI.

Ранее компания привлекала инвестиции от Google, Spark Capital, Salesforce Ventures и других. По итогам последнего раунда серии C оценка стартапа составила около $4,5 млрд.

В июне 2023 года основанный россиянином Андреем Березиным и украинцем Александром Зайцевым венчурный фонд Raison вложил $1,5 млн в платформу.

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