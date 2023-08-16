Конкурент OpenAI Anthropic привлек $100 млн от южнокорейской SK Telecom

Разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic привлек $100 млн от южнокорейской телекоммуникационной компании SK Telecom. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание корреспондент RB.RU.
Компании будут сотрудничать c целью разработки многоязычной модели большого языка (LLM) для платформы телекоммуникационного искусственного интеллекта. Она будет доступна на английском, немецком, японском, арабском, испанском и корейском языках.
Будущая программа должна будет обеспечить создание специализированных услуг ИИ для глобальных поставщиков телекоммуникационных услуг.
- Anthropic является разработчиком генеративного искусственного интеллекта. Ключевое решение стартапа — ИИ-ассистент Claude, обладающий схожим с ChatGPT функционалом. Компанию в 2021 году в США основали выходцы из OpenAI.
- Ранее компания привлекала инвестиции от Google, Spark Capital, Salesforce Ventures и других. По итогам последнего раунда серии C оценка стартапа составила около $4,5 млрд.
- В июне 2023 года основанный россиянином Андреем Березиным и украинцем Александром Зайцевым венчурный фонд Raison вложил $1,5 млн в платформу.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 МГИМО запустит международный акселератор в Узбекистане
- 2 Основатели все чаще развивают компании в скрытом режиме. Вот почему это происходит
- 3 «Российскому предпринимателю не надо выходить из зоны комфорта: он туда не входил». Венчурные итоги 2 квартала-2023
- 4 Единороги: как стартапы ими становятся
- 5 В какие стартапы вкладывать частным инвесторам: разбор на примере участников четвертого потока Sber500
ВОЗМОЖНОСТИ
16 августа 2023
16 августа 2023
17 августа 2023
20 августа 2023
20 августа 2023