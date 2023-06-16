Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Основанный россиянами холдинг Raison вложил $1,5 млн в конкурента OpenAI

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основанный россиянами Андреем Березиным и Александром Зайцевым венчурный фонд Raison вложил $1,5 млн в конкурента OpenAI – американский стартап Anthropic. Он разрабатывает ИИ-ассистента, по функционалу схожего с ChatGPT.

Основанный россиянами холдинг Raison вложил $1,5 млн в конкурента OpenAI

Американский стартап Anthropic получил $1,5 млн инвестиций в раунде серии C от венчурного фонда Raison. Об этом пишет Digital Business.

Anthropic является разработчиком генеративного искусственного интеллекта. Ключевое решение стартапа – ИИ-ассистент Claude, обладающий схожим с ChatGPT функционалом. Компанию в 2021 году в США основали выходцы из OpenAI.

Anthropic ранее привлекала инвестиции от Google, Spark Capital, Salesforce Ventures и других. По итогам последнего раунда серии C оценка стартапа составила около $4,5 млрд.

Инвестиционный холдинг Raison основали россияне Андрей Березин и Александр Зайцев. Компания располагает офисами в Алматы, Таллине, Сан-Франциско.

Входящая в холдинг компания Raison Asset Management инвестировала в множество стартапов, среди которых Scale AI, Rubik, Klarna.

Фото на обложке: Pixels Hunter / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Глава КАМАЗа раскрыл вложения Рубена Варданяна в электромобиль «Атом»
  2. 2 «Промсвязьбанк» запустит «Магазин женских инвестиций» для вложений в бизнес
  3. 3 Сбербанк создаст базу университетских стартапов с кешбэком за инвестиции
  4. 4 Wonder Family и партнер YellowRocks запустят новый фонд для финансирования eCommerce-стартапов
  5. 5 Мосбиржа представила «Трейд Радар» — аналог терминала Bloomberg
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2023

MGIMO Ventures

18 июня 2023

Jet Security Team

19 июня 2023

Profbuh Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ