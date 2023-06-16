Основанный россиянами холдинг Raison вложил $1,5 млн в конкурента OpenAI

Основанный россиянами Андреем Березиным и Александром Зайцевым венчурный фонд Raison вложил $1,5 млн в конкурента OpenAI – американский стартап Anthropic. Он разрабатывает ИИ-ассистента, по функционалу схожего с ChatGPT.
Американский стартап Anthropic получил $1,5 млн инвестиций в раунде серии C от венчурного фонда Raison. Об этом пишет Digital Business.
Anthropic является разработчиком генеративного искусственного интеллекта. Ключевое решение стартапа – ИИ-ассистент Claude, обладающий схожим с ChatGPT функционалом. Компанию в 2021 году в США основали выходцы из OpenAI.
Anthropic ранее привлекала инвестиции от Google, Spark Capital, Salesforce Ventures и других. По итогам последнего раунда серии C оценка стартапа составила около $4,5 млрд.
Инвестиционный холдинг Raison основали россияне Андрей Березин и Александр Зайцев. Компания располагает офисами в Алматы, Таллине, Сан-Франциско.
Входящая в холдинг компания Raison Asset Management инвестировала в множество стартапов, среди которых Scale AI, Rubik, Klarna.
Фото на обложке: Pixels Hunter /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Глава КАМАЗа раскрыл вложения Рубена Варданяна в электромобиль «Атом»
- 2 «Промсвязьбанк» запустит «Магазин женских инвестиций» для вложений в бизнес
- 3 Сбербанк создаст базу университетских стартапов с кешбэком за инвестиции
- 4 Wonder Family и партнер YellowRocks запустят новый фонд для финансирования eCommerce-стартапов
- 5 Мосбиржа представила «Трейд Радар» — аналог терминала Bloomberg
ВОЗМОЖНОСТИ
18 июня 2023
18 июня 2023
19 июня 2023