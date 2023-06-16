Основанный россиянами холдинг Raison вложил $1,5 млн в конкурента OpenAI

Основанный россиянами Андреем Березиным и Александром Зайцевым венчурный фонд Raison вложил $1,5 млн в конкурента OpenAI – американский стартап Anthropic. Он разрабатывает ИИ-ассистента, по функционалу схожего с ChatGPT.

Американский стартап Anthropic получил $1,5 млн инвестиций в раунде серии C от венчурного фонда Raison. Об этом пишет Digital Business.

Anthropic является разработчиком генеративного искусственного интеллекта. Ключевое решение стартапа – ИИ-ассистент Claude, обладающий схожим с ChatGPT функционалом. Компанию в 2021 году в США основали выходцы из OpenAI.

Anthropic ранее привлекала инвестиции от Google, Spark Capital, Salesforce Ventures и других. По итогам последнего раунда серии C оценка стартапа составила около $4,5 млрд.

Инвестиционный холдинг Raison основали россияне Андрей Березин и Александр Зайцев. Компания располагает офисами в Алматы, Таллине, Сан-Франциско.

Входящая в холдинг компания Raison Asset Management инвестировала в множество стартапов, среди которых Scale AI, Rubik, Klarna.

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