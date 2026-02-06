Anthropic представила новую ИИ-модель Claude Opus 4.6

Anthropic выпустила новую версию своей флагманской модели — Claude Opus 4.6. Как сообщают в компании, система предназначена для анализа обширных баз кода и больших документов, в том числе финансовых данных. Релиз стал первым крупным обновлением линейки Claude в 2026 году, а сама модель возглавила рейтинг GDPval-AA (Elo) финансовых ИИ-агентов.

Claude Opus 4.6 — лидер в рейтинге финансовых ИИ-агентов

Claude Opus 4.6 рассчитана на работу со сложными сценариями, где требуется не просто генерация текста, а последовательное решение задач. Модель умеет анализировать крупные кодовые базы, планировать этапы разработки, находить и исправлять ошибки, а также поддерживать стабильную работу в масштабных проектах.

Отдельный акцент сделан на работе с большими массивами документов. Claude Opus 4.6 эффективнее других моделей Anthropic извлекает нужную информацию, проводит исследования и анализирует финансовые данные.

Модель хорошо справляется с задачами, близкими к работе финансового аналитика: от формирования отчётности до сопоставления денежных показателей в документах.

По итогам внутренних и внешних тестов Claude Opus 4.6 заняла первое место в рейтинге финансовых ИИ-агентов, который оценивает способность моделей выполнять ключевые функции финансового анализа.

Opus 4.6 — крупнейшая модель в линейке Anthropic, ориентированная на бизнес

Anthropic развивает целое семейство языковых моделей Claude. В линейке компании представлены три основные версии: самая мощная Opus, универсальная модель среднего размера Sonnet и компактная, самая быстрая Haiku. Релиз Claude Opus 4.6 стал первым крупным обновлением линейки в 2026 году.

Руководитель направления корпоративных продуктов Anthropic Скотт Уайт в интервью CNBC отметил, что за последний год модели Claude прошли путь от помощника для решения простых задач к инструменту, которому можно доверять критически важную

«Я думаю, сегодня мы сейчас фактически переходим к эпохе "вайб-воркинга*Вайб-воркинг (с англ. vibe working) — подход к работе, при котором сотрудник использует ИИ-инструменты для выполнения рутинных задач. Благодаря это он может сотрудникам сосредоточиться на более сложных, в том числе творческих процессах."», — подчеркнул Скотт Уайт из Anthropic.

По словам Уайта, современные модели Anthropic всё чаще используют как партнёра по разработке, способного самостоятельно предлагать решения и участвовать в сложных рабочих процессах.

Контекст

Стартап был основан в 2021 году экс-руководителями исследовательского блока OpenAI. Компания добилась признания благодаря своему семейству ИИ-моделей Claude и инструменту для программистов Claude Code, получившему широкое распространение в корпоративной среде.

Финансовые показатели стартапа: по итогам 2025 года его выручка достигла $10 млрд. За время существования компания привлекла инвестиции на сумму более $10 млрд, а её рыночная оценка выросла до $350 млрд.