Университет «Зерокодер» запускает первый в России венчурный фонд для ИИ-стартапов: инвестиции составят до 100 млн ₽
Главное условие — максимальная автоматизация бизнеса с помощью ИИ
Университет «Зерокодер» запускает первый в России венчурный фонд для стартапов с ИИ-агентами в основе бизнеса. Как сообщили в организации, размер инвестиций составит от 5 до 100 млн рублей. Фонд будет работать с проектами по всей России, а также с командами, планирующими выход на зарубежные рынки.
Глубина внедрения ИИ в бизнес — главный критерий отбора
Фонд будет инвестировать в проекты с готовым прототипом продукта или уже проверенной гипотезой на первых клиентах. Ключевое условие — значительная часть операционных процессов должна быть автоматизирована с помощью ИИ или изначально заложена в бизнес-модель.
При отборе будут учитывать:
- глубину внедрения ИИ в операционный контур;
- степень автоматизации разработки, продаж, клиентской поддержки и аналитики;
- потенциал масштабирования проекта.
Для проектов с выручкой важными критериями станут:
- подтверждённая юнит-экономика;
- способность модели с ИИ работать в реальной рыночной среде.
Руководитель фонда и генеральный директор университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник пояснил Russian Business, что страна разработки ИИ-решений значения не имеет.
«Это могут быть как российские, так и западные решения, не запрещенные на территории РФ. И, конечно же, которые не нарушают закон о защите персональных данных», — уточнил Кирилл Пшинник.
По его словам, приоритет получат проекты, в которых максимально возможная доля процессов уже автоматизирована, а архитектура бизнеса позволяет масштабироваться без роста команды.
«Иными словами, это современные бизнесы, которые с помощью любых вайбкод-решений создают проект, а за человеком остается финализация результатов, смыслов и решений, проанализированных ИИ-помощником», — отметил Кирилл Пшинник.
Эксперты называют фонд первым для AI-native стартапов
CEO Napoleon IT и сооснователь AI Talent Hub Павел Подкорытов подтвердил Russian Business, что это первый в России фонд, ориентированный именно на AI-native стартапы — компании, в которых искусственный интеллект лежит в основе бизнеса.
Эксперт подчеркнул, что ранее российские фонды инвестировали в ИИ как в одно из направлений, а не как в отдельный класс компаний. По его словам, инвестиции до 100 млн рублей подходят для стартапов, у которых уже появились первые продажи.
Проекты будут оценивать российские предприниматели
Проекты будет рассматривать экспертная комиссия, в которую входят:
- руководитель фонда и генеральный директор университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник;
- предприниматель Сергей Солонин;
- сооснователь платформы лидогенерации, монетизации и персонализации Flocktory Дмитрий Мацкевич.
В дальнейшем к отбору планируют привлекать мультифаундеров и технологических предпринимателей.
Приоритет получат проекты, прошедшие акселерационные программы «Зерокодера», а также студенты совместной онлайн-магистратуры с университетом Иннополис. Приём заявок стартует 6 апреля 2026 года.
Стартапы с «поверхностным» внедрением ИИ уже неинтересны инвесторам
Руководитель фонда Кирилл Пшинник рассказал Russian Business, что на рынке важно разделять AI-стартапы:
- разработчиков фундаментальных моделей, которыми занимаются крупные компании,
- проекты, созданные на уровне «внедрили ИИ».
По его словам, на рынке уже много стартапов, которые используют ИИ лишь как отдельный инструмент или добавляют его поверх существующего продукта, и такие проекты не всегда представляют интерес для инвесторов.
Cейчас развитие технологий ускоряется, а на рынке формируется окно возможностей для запуска нишевых продуктов. По его словам, такие проекты в ближайшие годы могут вырасти до тысяч и миллионов пользователей.
- 7 из 10 компаний в России инвестируют в ИИ-инфраструктуру в 2026 году: план — повысить эффективность работы Большинство планируют направить средства на ИИ-агентов и генеративные нейросети 03 апреля 2026, 19:00
- Яндекс добавил в Алису AI режим «Исследовать»: ИИ-агент проводит анализ бизнеса, финансов и создаёт карьерные треки Функция доступна всем пользователям Алисы AI 02 апреля 2026, 19:30
- Яндекс обновил ИИ-сервис Нейросаппорт — платформа научилась создавать базы ответов для операторов поддержки Программа также анализирует сообщения сотрудников и помогает улучшить работу контактных центров 01 апреля 2026, 18:04
- Партнёрский материал Экс-директор Xiaomi о том, как делать сильные продукты и внедрять ИИ без иллюзий Почему низкая цена сама по себе ничего не решает, как продукт рождается из сценария пользователя и почему любые технолог