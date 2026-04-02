Университет «Зерокодер» запускает первый в России венчурный фонд для ИИ-стартапов: инвестиции составят до 100 млн ₽

Университет «Зерокодер» запускает первый в России венчурный фонд для стартапов с ИИ-агентами в основе бизнеса. Как сообщили в организации, размер инвестиций составит от 5 до 100 млн рублей. Фонд будет работать с проектами по всей России, а также с командами, планирующими выход на зарубежные рынки.

Глубина внедрения ИИ в бизнес — главный критерий отбора

Фонд будет инвестировать в проекты с готовым прототипом продукта или уже проверенной гипотезой на первых клиентах. Ключевое условие — значительная часть операционных процессов должна быть автоматизирована с помощью ИИ или изначально заложена в бизнес-модель.

При отборе будут учитывать:

глубину внедрения ИИ в операционный контур;

степень автоматизации разработки, продаж, клиентской поддержки и аналитики;

потенциал масштабирования проекта.

Для проектов с выручкой важными критериями станут:

подтверждённая юнит-экономика;

способность модели с ИИ работать в реальной рыночной среде.

Руководитель фонда и генеральный директор университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник пояснил Russian Business, что страна разработки ИИ-решений значения не имеет.

«Это могут быть как российские, так и западные решения, не запрещенные на территории РФ. И, конечно же, которые не нарушают закон о защите персональных данных», — уточнил Кирилл Пшинник.

По его словам, приоритет получат проекты, в которых максимально возможная доля процессов уже автоматизирована, а архитектура бизнеса позволяет масштабироваться без роста команды.

«Иными словами, это современные бизнесы, которые с помощью любых вайбкод-решений создают проект, а за человеком остается финализация результатов, смыслов и решений, проанализированных ИИ-помощником», — отметил Кирилл Пшинник.

Эксперты называют фонд первым для AI-native стартапов

CEO Napoleon IT и сооснователь AI Talent Hub Павел Подкорытов подтвердил Russian Business, что это первый в России фонд, ориентированный именно на AI-native стартапы — компании, в которых искусственный интеллект лежит в основе бизнеса.

Эксперт подчеркнул, что ранее российские фонды инвестировали в ИИ как в одно из направлений, а не как в отдельный класс компаний. По его словам, инвестиции до 100 млн рублей подходят для стартапов, у которых уже появились первые продажи.

Проекты будут оценивать российские предприниматели

Проекты будет рассматривать экспертная комиссия, в которую входят:

руководитель фонда и генеральный директор университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник;

предприниматель Сергей Солонин;

сооснователь платформы лидогенерации, монетизации и персонализации Flocktory Дмитрий Мацкевич.

В дальнейшем к отбору планируют привлекать мультифаундеров и технологических предпринимателей.

Приоритет получат проекты, прошедшие акселерационные программы «Зерокодера», а также студенты совместной онлайн-магистратуры с университетом Иннополис. Приём заявок стартует 6 апреля 2026 года.

Стартапы с «поверхностным» внедрением ИИ уже неинтересны инвесторам

Руководитель фонда Кирилл Пшинник рассказал Russian Business, что на рынке важно разделять AI-стартапы:

разработчиков фундаментальных моделей, которыми занимаются крупные компании,

проекты, созданные на уровне «внедрили ИИ».

По его словам, на рынке уже много стартапов, которые используют ИИ лишь как отдельный инструмент или добавляют его поверх существующего продукта, и такие проекты не всегда представляют интерес для инвесторов.

Cейчас развитие технологий ускоряется, а на рынке формируется окно возможностей для запуска нишевых продуктов. По его словам, такие проекты в ближайшие годы могут вырасти до тысяч и миллионов пользователей.