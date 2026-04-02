Университет «Зерокодер» запускает первый в России венчурный фонд для ИИ-стартапов: инвестиции составят до 100 млн ₽

Главное условие — максимальная автоматизация бизнеса с помощью ИИ

Анастасия Москаль
Текст: Анастасия Москаль
02 апреля 2026, 15:05
Университет «Зерокодер» запускает первый в России венчурный фонд для стартапов с ИИ-агентами в основе бизнеса. Как сообщили в организации, размер инвестиций составит от 5 до 100 млн рублей. Фонд будет работать с проектами по всей России, а также с командами, планирующими выход на зарубежные рынки.

Глубина внедрения ИИ в бизнес — главный критерий отбора

Фонд будет инвестировать в проекты с готовым прототипом продукта или уже проверенной гипотезой на первых клиентах. Ключевое условие — значительная часть операционных процессов должна быть автоматизирована с помощью ИИ или изначально заложена в бизнес-модель.

При отборе будут учитывать:

  • глубину внедрения ИИ в операционный контур;
  • степень автоматизации разработки, продаж, клиентской поддержки и аналитики;
  • потенциал масштабирования проекта.

Для проектов с выручкой важными критериями станут:

  • подтверждённая юнит-экономика;
  • способность модели с ИИ работать в реальной рыночной среде.

Руководитель фонда и генеральный директор университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник пояснил Russian Business, что страна разработки ИИ-решений значения не имеет.

«Это могут быть как российские, так и западные решения, не запрещенные на территории РФ. И, конечно же, которые не нарушают закон о защите персональных данных», — уточнил Кирилл Пшинник.

По его словам, приоритет получат проекты, в которых максимально возможная доля процессов уже автоматизирована, а архитектура бизнеса позволяет масштабироваться без роста команды.

«Иными словами, это современные бизнесы, которые с помощью любых вайбкод-решений создают проект, а за человеком остается финализация результатов, смыслов и решений, проанализированных ИИ-помощником», — отметил Кирилл Пшинник.

Эксперты называют фонд первым для AI-native стартапов

CEO Napoleon IT и сооснователь AI Talent Hub Павел Подкорытов подтвердил Russian Business, что это первый в России фонд, ориентированный именно на AI-native стартапы — компании, в которых искусственный интеллект лежит в основе бизнеса.

Эксперт подчеркнул, что ранее российские фонды инвестировали в ИИ как в одно из направлений, а не как в отдельный класс компаний. По его словам, инвестиции до 100 млн рублей подходят для стартапов, у которых уже появились первые продажи.

Проекты будут оценивать российские предприниматели

Проекты будет рассматривать экспертная комиссия, в которую входят:

  • руководитель фонда и генеральный директор университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник;
  • предприниматель Сергей Солонин;
  • сооснователь платформы лидогенерации, монетизации и персонализации Flocktory Дмитрий Мацкевич.

В дальнейшем к отбору планируют привлекать мультифаундеров и технологических предпринимателей.

Приоритет получат проекты, прошедшие акселерационные программы «Зерокодера», а также студенты совместной онлайн-магистратуры с университетом Иннополис. Приём заявок стартует 6 апреля 2026 года.

Стартапы с «поверхностным» внедрением ИИ уже неинтересны инвесторам

Руководитель фонда Кирилл Пшинник рассказал Russian Business, что на рынке важно разделять AI-стартапы:

  • разработчиков фундаментальных моделей, которыми занимаются крупные компании,
  • проекты, созданные на уровне «внедрили ИИ».

По его словам, на рынке уже много стартапов, которые используют ИИ лишь как отдельный инструмент или добавляют его поверх существующего продукта, и такие проекты не всегда представляют интерес для инвесторов.

Cейчас развитие технологий ускоряется, а на рынке формируется окно возможностей для запуска нишевых продуктов. По его словам, такие проекты в ближайшие годы могут вырасти до тысяч и миллионов пользователей.

Материалы по теме