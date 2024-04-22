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Администрация президента не одобрила поправки к законопроекту об оборотных штрафах за утечки данных

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Администрация президента не одобрила поправки ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных — их подготовило Минцифры. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Администрация президента не одобрила поправки к законопроекту об оборотных штрафах за утечки данных

Поправки предполагали смягчение наказания для компаний при соблюдении определенных условий. Так, если компания направляет 0,1% оборотных средств на кибербезопасность, выплачивает компенсации пострадавшим и соответствует требованиям закона о персональных данных, то ей будет назначено наказание по нижней границе.

  • В первом чтении были приняты поправки к КоАП, которые предполагали, что за первое нарушение, повлекшее утечку персональных данных граждан, назначается штраф до 15 млн рублей.
  • При повторном нарушении — оборотный штраф от 0,1% до 3% выручки за календарный год, но не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей.

В управлении АП не поддержали предложение о выделении обязательного процента от оборотных средств на кибербезопасность. Также определение идентификатора, который позволит определить размер утечки, должно быть указано в законе о персональных данных, а не в КоАП, как предложено сейчас, а компенсации должен назначать суд.

Также в отзыве указывается, что состав правонарушения должен быть четко определен, сейчас он описан как «действие или бездействие лица, повлекшее неправомерную передачу информации».

В Минцифры изданию сообщили, что вместе с другими ведомствами прорабатывают поправки ко второму чтению, итоговая версия еще не сформирована.

Представители крупного бизнеса и профильных ассоциаций рассчитывают, что смягчающие обстоятельства попадут в заключительную версию законопроекта.

Фото на обложке: Unsplash

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