Администрация президента не одобрила поправки к законопроекту об оборотных штрафах за утечки данных

Администрация президента не одобрила поправки ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных — их подготовило Минцифры. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Поправки предполагали смягчение наказания для компаний при соблюдении определенных условий. Так, если компания направляет 0,1% оборотных средств на кибербезопасность, выплачивает компенсации пострадавшим и соответствует требованиям закона о персональных данных, то ей будет назначено наказание по нижней границе.
- В первом чтении были приняты поправки к КоАП, которые предполагали, что за первое нарушение, повлекшее утечку персональных данных граждан, назначается штраф до 15 млн рублей.
- При повторном нарушении — оборотный штраф от 0,1% до 3% выручки за календарный год, но не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей.
В управлении АП не поддержали предложение о выделении обязательного процента от оборотных средств на кибербезопасность. Также определение идентификатора, который позволит определить размер утечки, должно быть указано в законе о персональных данных, а не в КоАП, как предложено сейчас, а компенсации должен назначать суд.
Также в отзыве указывается, что состав правонарушения должен быть четко определен, сейчас он описан как «действие или бездействие лица, повлекшее неправомерную передачу информации».
В Минцифры изданию сообщили, что вместе с другими ведомствами прорабатывают поправки ко второму чтению, итоговая версия еще не сформирована.
Представители крупного бизнеса и профильных ассоциаций рассчитывают, что смягчающие обстоятельства попадут в заключительную версию законопроекта.
Фото на обложке: Unsplash
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