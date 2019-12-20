Учения по изоляции рунета пройдут 23 декабря

В понедельник 23 декабря пройдут учения по изоляции рунета. Министерство связи уже направило операторам связи и профильным ведомствам необходимые указания. Документ с подписью министра связи Константина Носкова опубликовал телеграм-канал «За телеком».

Подлинность документа позднее подтвердил руководитель пресс-центра «Ростелекома» Андрей Поляков.

В Минкомсвязи сообщили, что учения носят «исследовательский характер» и будут проводиться на регулярной основе, — об основных результатах сообщат.

К учениям привлекут Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Лабораторию Касперского».

В конце октября правительство постановило, что учения по изоляции рунета должны проводиться не реже одного раза в год.