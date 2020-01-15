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App Annie: Российские пользователи потратили более $1 млрд в мобильных приложениях в 2019 году

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Аналитическая компания App Annie опубликовала ежегодный отчет о состоянии мобильного рынка в 2019 году. С материалами исследования ознакомились в Rusbase.

App Annie: Российские пользователи потратили более $1 млрд в мобильных приложениях в 2019 году

По данным аналитиков, в прошедшем году россияне скачали 5125 млн приложений, провели в них в среднем по 3 часа 40 минут и потратили $1,06 млрд.

Больше всего денег пользователи тратили в приложении «Вконтакте», музыкальном стриминге Boom и онлайн-кинотеатре Ivi. Самой кассовой игрой 2019 года в России стала Game of Sultans.

По количеству загрузок среди всех приложений в топ-3 оказались WhatsApp, «Сбербанк Онлайн» и «Вконтакте». Среди мобильных игр чаще всего загружали Color Bump 3D, на втором месте Brawl Stars, на третьем — Run Race 3D.

Больше всего времени среди шопинг-приложений в 2019 году россияне проводили в Avito, которое опередило Aliexpress и Wildberries.

Главным приложением для коммуникации стали GetContact, позволяющее блокировать спам. На втором месте — приложение оператора связи «Теле 2», на третьем — F3, позволяющее общаться анонимно. 

Как сообщается, в 2019 году в России доля приложений в категории «Еда» выросла на 224% по сравнению с 2018 годом. В TikTok россияне провели 55 миллионов часов в прошедшем году.

Фото: GaudiLab / Shutterstock

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