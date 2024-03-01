В 2023 году россияне сократили траты в App Store на 19%

В 2023 году россияне сократили траты в App Store на 19%. Всего российские пользователи потратили в магазине приложений $172 млн. Россия на данный момент занимает 20 место в рейтинге стран по тратам в App Store.

Пользователи из России потратили в App Store $172 млн в 2023 году. Это на 19,2% меньше, чем в 2022 году, пишет «Коммерсант».

Россия занимает 20 место в рейтинге стран по тратам в App Store. В топ-3 входят США ($14,8 млрд), Китай ($11,2 млрд) и Япония ($8,4 млрд).

До введения ограничений на оплату покупок в App Store в 2021 году российские пользователи потратили в магазине приложений $336 млн.

В январе Apple добавила в App Store ссылки на сторонние ресурсы для оплаты покупок и подписок.

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