Apple разрешила разработчикам распространять приложения в App Store с доступом по прямой ссылке

Apple разрешила разработчикам распространять в App Store мобильные приложения с доступом к ним только по прямой ссылке. В каталоге такие приложения будут недоступны.

Теперь сторонние разработчкики могут добавлять в магазин App Stor приложения с доступом только по прямой ссылке, а также через Apple Business Manager или Apple School Manager, сообщил The Verge.

Apple отмечает, что приложения, не включенные в список, идеально подходят для «ограниченной аудитории», такой как гости на специальном мероприятии, члены организации, участники исследования или определенная группа сотрудников.

Убрать из общего доступа можно как новое, так и уже опубликованное приложение. Для этого нужно будет направить запрос Apple.

При этом приложения для ограниченной аудитории должны удовлетворять всем требованиям размещения в App Store и будут опубликованы там только после прохождения стандартной модерации. Распространять по ссылке нельзя будет приложения в бета-версии.

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